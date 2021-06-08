نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 12 هاتف آبل الجديد تعرف على سعره ومواصفاته، مميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلسلة ايفون 12 ممتازة لأنها تقدم هاتفًا ذكيًا رائعًا في القطاع المتميزاليوم، سنناقش آيفون 12 الذي يتمتع بمواصفات رائعة وأحدث ابتكارات سليمة لإقناع المستخدمين. بالإضافة إلى ايفون 12، هناك نوعين مختلفين يمكنك الاطلاع عليهم iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، كما انه عند إطلاق سلسلة iPhone 12 الأخيرة لا توجود العديد من الأشياء الجديدة التي تم الكشف عنها، والتي تجذب اهتمام المعجبين مثل شرائح Apple A14 Bionic على نظام التشغيل iOS 14 جاهزة للاستخدام على iPhone 12، لنبدأ في مراجعة ايفون 12 واكتشاف مزاياها وعيوبها وكل مواصفاته.

يذكر انه قد اتضح أن عام 2021 كان ميمونًا لشركة Apple، التي بلغ صافي دخلها 23.6 مليار دولار، أي ضعف (11.3 مليار دولار) الذي سجلته في العام السابق. أداء قياسي قدمته شركة آبل العالمية. وللعلم أيضا أن Apple استحوذت على 42٪ من سوق تجاوزت 100 مليار مبيعات لأول مرة في الربع الأخير. لقد تفوقت سلسلة ايفون 12 بالفعل بشكل كبير، حيث قضمت منافسيها المباشرين.

مراجعة هاتف ايفون 12

نسلط الضوء في هذه المراجعة على:

يتميز جهاز ايفون 12 بشاشة Super Retina OLED مع مجموعة مناسبة من ميزات الشاشة. توجد كاميرا مزدوجة على اللوحة الخلفية ، من ناحية أخرى ، توجد كاميرا سيلفي رائعة على الشاشة الأمامية. من حيث البطارية، تأتي حزمة البطارية 2775 مللي أمبير داخل الهاتف، والتي يمكن شحنها عبر شاحن 20 واط أو أعلى (يُباع بشكل منفصل). يضمن التصميم السلس مظهرًا أنيقًا ويوفر تصميمًا سميكًا للإطار. سعر البدء للطراز الأساسي حوالي 950 دولارًا.

التصميم والعرض

يحتوي هاتف ايفون 12 على شاشة أكبر من الحجم الإجمالي يعطي بنية عالية، بينما يضيف الهيكل النحيف الرائع إلى الهاتف إحساسًا متميزًا، يتبع المستوى المتقدم للحماية شهادة IP 68 لمقاومة الغبار / الماء والطلاء المقاوم للزيت لمقاومة بصمات الأصابع على الزجاج والجسم، يتم وضع شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة على أنها الشاشة الأمامية، والتي تنتج دقة أعلى من Full HD + مع HDR 10 ومعدل تحديث 60 هرتز الذي يميل إلى تقديم محتوى رائع الجودة.

الذاكرة والداخلية في ايفون 12

تعمل شركة آبل على ثلاثة نماذج تخزين للمبيعات مثل 64 جيجابايت، و 128 جيجابايت، و 256 جيجابايت من المساحة الداخلية، بينما يحتوي كل منها على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، كما يعمل أداء غرسة شرائح Apple A14 Bionic 5 نانومتر سداسية النواة في جميع الظروف، تم تضمين برنامج واجهة iOS 14 ويقدم العديد من الأشياء الجديدة لتخصيصها.

الكاميرا

يتميز ايفون 12 بمنفذ مزدوج الكاميرا على اللوحة الخلفية حيث يتم إقران العدسة الأساسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل سليمة على الشاشة، باستخدام هذا الإعداد، يمكنك الحصول على مقاطع فيديو تصل إلى دقة 4K و 240 إطارًا في الثانية بالحركة البطيئة باستخدام إعدادات OIS + EIS، في المقابل هناك صور بورتريه، و HDR، وبانوراما، والعديد من الميزات الأخرى لزيادة قسم التصوير بالهاتف.

البطارية وغيرها

يأتي دعم الشحن السريع في ايفون 12 بقدرة 20 وات داخل العلبة لتشغيل بطارية 2775 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي إلى جانب تقنية USB Power Delivery 2.0، ويعمل Face ID بشكل جيد للغاية وتوفر جميع المستشعرات دعمًا استثنائيًا وتولد أحدث الاتصالات تجربة مستخدم أفضل.

مميزات وعيوب ايفون 12

المميزات

دعم HDR 10 مع كثافة PPI لائقة وميزات عالية اللمعان.

تجربة كاميرا رائعة في ضوء النهار.

يتم دعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمختلف الإيقاعات الأخرى.

تم تمكين 5G على معالج قوي.

زجاج مقاوم للخدش ومقاوم للغبار / الماء IP68.

طلاء مقاوم للزيوت لمقاومة بصمات الأصابع.

15 واط لاسلكي و 20 واط دعم الشحن السريع.

العيوب

بدون بطاقة MicroSD أو موصل 3.5 مم.

بدون ماسح بصمات الأصابع نفس iPhone 12 mini.

لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي العكسي.

بطارية بسعة 2227 مللي أمبير.

تسجيل الفيديو بدقة 8K غير مدعوم.

معدل تحديث يصل إلى 60 هرتز.

يحتاج المستخدم إلى شراء محول الشحن بشكل منفصل، وهو غير مدرج في العلبة

خلاصة

يعد ايفون 12 هاتفا ذكيا متميزا وخيارًا لائقا بتكلفة 950 دولارا، وتعد ميزات الكاميرا والأداء المتطور أساس هذا الهاتف، لذلك فإن الأمر يستحق الشراء إذا كنت من عشاق iOS و Apple.