تردد قناة تمازيغت المغربية الجديد 2021 Tamazight HD الناقلة لمباراة المغرب وغانا الودية اليوم

تردد قناة تمازيغت المغربية الجديد 2021، ازداد البحث بصورة كبيرة عن أحدث ترددات قناة تمازيغت المغربية، بعد أن تم الإعلان عن نقلها لمباراة منتخب المغرب ومنتخب غانا اليوم، حيث يلتقي المنتخبين اليوم في إطار الاستعداد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وكذلك بطولة أمم أفريقيا القادمة، وتعد قناة تمازيغت من أهم القنوات المغربية، لما تقدم القناة من محتوى هادف وممتع، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع ثقفني التردد الجديد لقناة تمازيغت 2021.

أهم ما يميز قناة تمازيغت المغربية

تقدم قناة تمازيغت محتوى إعلامي راقي.

تعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة دون توقف وبشكل مجاني.

تمتلك أحدث أجهزة البث التليفزيوني لتقدم للمشاهد البرامج في أفضل صورة وأنقى صوت.

لديها العديد من الإعلاميين المميزين الذين يقدمون البرامج ببراعة وحرفية شديدة.

كما أنها تمتلك نخبة متميزة من المراسلين الرياضيين الذين ينقلون الأحداث لحظة حدوثها.

تمتلك نسبة مشاهدة عالية جداً لما تقدمه القناة من برامج مميزة.

تقوم القناة بعرض برامجها باللغة الأمازيغية.

تردد قناة تمازيغت المغربية

القمر نايل سات التردد 11476 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 القمر نايل سات التردد 11514 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 القمر عرب سات التردد 12683 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 القمر هوت بيرد التردد 10873 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500

موعد مباراة المغرب وغانا

يلتقي اليوم الثلاثاء 8 يونيو منتخب المغرب الملقب بأسود الأطلسي، ضد منتخب غانا استعداداً لتصفيات أفريقيا، المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وبطولة أمم أفريقيا القادمة، ويستضيف اللقاء استاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، مباراة تعد احتكاك قوي للمنتخبين الكبيرين، ولذلك سوف تلقى اهتمام بالغ وسوف يشاهدها الكثير من محبي كرة القدم، وتقام المباراة الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، التاسعة بتوقيت مصر والسودان وليبيا، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.