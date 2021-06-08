تحديث آبل الجديد IOS إطلاقه رسمياً وكل ما تريد معرفته عن النظام الجديد

تحديث آبل الجديد IOS تم التصريح من الشركة المنتجة بأنه تم إطلاقه رسمياً ، كذلك أهم المميزات التي تميز النظام الجديد من الشركة IOS ، وما هي أهم التحديثات التي تم إضافتها من شركة أبل ، حيث أن التحديثات الجديدة والتي تم إضافتها علي تحديثات نظام تشغيل IOS 15 ، ألا أنه قامت الشركة بتصريح منها أن النظام الجديد ، تم تحديثه ليتوافق مع نظام IOS 15 الجديد لكافة الأجهزة ألأند رويد ، كما سوف نتعرف علي المميزات الجديدة لنظام التشغيل IOS 15 ، كذلك كافة الإضافات التي تمت من أبل علي النظام الجديد .

تحديث آبل الجديد IOS وما هي أهم المميزات التي تمت إضافتها علي النظام

كافة مستخدمي هواتف أيفون التي تعمل مع نظام IOS 15 نسخ أي نص ولصقه مع أي صورة . كذلك يتم البحث من خلال الصورة بالنص الموجود داخلها وذلك بفضل النظام الجديد المضاف . أيضاً تم التصريح من الشركة عن الميزة الجديدة لهواتف آيفون وهي FOUCS MODE . من خلال الخاصية المشار أليها يتم ضبط الإشعارات وفقاً لما يريح المستخدم حسب ظروفه . كذلك من خلال هذه الخاصية لضبط الإشعارات سواء كان الشخص يقود سيارة أو نائماً أو بالعمل . نظام تشعيل آبل الجديد يسمح لجزء من الإشعارات أن يقوم بإصدار صوت مع تطبيقات أخري صامته . كذلك قامت الشركة بإضافة ميزة أخري وهي التحكم بشكل كامل لعرض الإشعارات المرغوبة .

ما هي الإضافات الأخري التي تمت علي نظام التشعيل الجديد

تم التصريح من الشركة بأن الأجهزة التي تدعم IOS 15 وفقاً لما تم إضافته علي النظام الجديد ، ألا أنه هناك أيضاً سيحصل مستخدمي الهواتف علي مميزات IOS 15 الكثيرة ، حيث سنذكر الإضافات الأخري كما يلي :-

النظام الجديد له القدرة علي تنبيه المستخدم أذأ ما حدث ونسي سماعات الهاتف .

كذلك نظام تشعيل أبل الجديد يقوم بترجمة أي نص في نفس المكان دون الحاجة لنقل النص للترجمة .

الجديد يقوم بترجمة أي نص في نفس المكان دون الحاجة لنقل النص للترجمة . ألا أن الميزة الجديدة وهي QUIC NOTE يتم من خلالها إضافة الملاحظات بشكل سهل للغاية .

تحديث آبل الجديد IOS به نظام ICLOUD PLUS PRIVATE خاص بدعم الخصوصية .

به نظام ICLOUD PLUS PRIVATE خاص بدعم الخصوصية . من خلال خاصية RECOVRY CONTACT يتم أسترجاع الحسابات بشكل سهل للغاية .

كذلك IOS من خلال الخاصية الرائعة HEALTH SHARING تحدد الحالة الصحية للمستخدم .

تحديث آبل الجديد IOS هناك أيضاً أكثر من 5 مميزات أخري بالنظام الجديد ، ألا وهي خاصية SMART HOME الذي يدعم متصفح SIRI ، كذلك خاصية GIFS وهي خاصة بالساعة داخل الهاتف ، أيضاً خاصية TAB GROUP خاصة بتصميم السفاري ودعمه ، وغير ذلك من المميزات في نظام IOS الجديد .