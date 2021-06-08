نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث آبل الجديد IOS إطلاقه رسمياً وكل ما تريد معرفته عن النظام الجديد في المقال التالي
تحديث آبل الجديد IOS تم التصريح من الشركة المنتجة بأنه تم إطلاقه رسمياً ، كذلك أهم المميزات التي تميز النظام الجديد من الشركة IOS ، وما هي أهم التحديثات التي تم إضافتها من شركة أبل ، حيث أن التحديثات الجديدة والتي تم إضافتها علي تحديثات نظام تشغيل IOS 15 ، ألا أنه قامت الشركة بتصريح منها أن النظام الجديد ، تم تحديثه ليتوافق مع نظام IOS 15 الجديد لكافة الأجهزة ألأند رويد ، كما سوف نتعرف علي المميزات الجديدة لنظام التشغيل IOS 15 ، كذلك كافة الإضافات التي تمت من أبل علي النظام الجديد .
تحديث آبل الجديد IOS وما هي أهم المميزات التي تمت إضافتها علي النظام
- كافة مستخدمي هواتف أيفون التي تعمل مع نظام IOS 15 نسخ أي نص ولصقه مع أي صورة .
- كذلك يتم البحث من خلال الصورة بالنص الموجود داخلها وذلك بفضل النظام الجديد المضاف .
- أيضاً تم التصريح من الشركة عن الميزة الجديدة لهواتف آيفون وهي FOUCS MODE .
- من خلال الخاصية المشار أليها يتم ضبط الإشعارات وفقاً لما يريح المستخدم حسب ظروفه .
- كذلك من خلال هذه الخاصية لضبط الإشعارات سواء كان الشخص يقود سيارة أو نائماً أو بالعمل .
- نظام تشعيل آبل الجديد يسمح لجزء من الإشعارات أن يقوم بإصدار صوت مع تطبيقات أخري صامته .
- كذلك قامت الشركة بإضافة ميزة أخري وهي التحكم بشكل كامل لعرض الإشعارات المرغوبة .
ما هي الإضافات الأخري التي تمت علي نظام التشعيل الجديد
تم التصريح من الشركة بأن الأجهزة التي تدعم IOS 15 وفقاً لما تم إضافته علي النظام الجديد ، ألا أنه هناك أيضاً سيحصل مستخدمي الهواتف علي مميزات IOS 15 الكثيرة ، حيث سنذكر الإضافات الأخري كما يلي :-
- النظام الجديد له القدرة علي تنبيه المستخدم أذأ ما حدث ونسي سماعات الهاتف .
- كذلك نظام تشعيل أبل الجديد يقوم بترجمة أي نص في نفس المكان دون الحاجة لنقل النص للترجمة .
- ألا أن الميزة الجديدة وهي QUIC NOTE يتم من خلالها إضافة الملاحظات بشكل سهل للغاية .
- تحديث آبل الجديد IOS به نظام ICLOUD PLUS PRIVATE خاص بدعم الخصوصية .
- من خلال خاصية RECOVRY CONTACT يتم أسترجاع الحسابات بشكل سهل للغاية .
- كذلك IOS من خلال الخاصية الرائعة HEALTH SHARING تحدد الحالة الصحية للمستخدم .
تحديث آبل الجديد IOS هناك أيضاً أكثر من 5 مميزات أخري بالنظام الجديد ، ألا وهي خاصية SMART HOME الذي يدعم متصفح SIRI ، كذلك خاصية GIFS وهي خاصة بالساعة داخل الهاتف ، أيضاً خاصية TAB GROUP خاصة بتصميم السفاري ودعمه ، وغير ذلك من المميزات في نظام IOS الجديد .
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