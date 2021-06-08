إصدار تحذير جديد لملايين مستخدمي ايفون 12 من مجلة جمعية القلب الأمريكية (JAHA)

ايفون 12، نشرت مجلة جمعية القلب الأمريكية هذا الأسبوع نتائجها من دراسة حول المخاطر الصحية المحتملة التي تسببها MagSafe. وهو نظام الشحن المغناطيسي من أبل المدمج في كل طراز من طرازات ايفون 12. خلصت JAHA إلى أن مجموعة ايفون 12 “لديها القدرة على تثبيط العلاج المنقذ للحياة”. تنبع المشكلة من احتمال تسبب Magsafe في حدوث تداخل كهرومغناطيسي مع الأجهزة الإلكترونية القابلة للزرع في القلب (CIEDs). والتي تشمل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب. قالت JAHA إن اختباراتها وجدت أن CEIDs يمكن أن تتعطل بواسطة مجال مغناطيسي لا يقل عن 10 جم. بينما “يمكن أن تكون قوة المجال المغناطيسي لجهاز iPhone 12 Pro Max أكبر من 50 جم عند الاتصال المباشر.”

ايفون 12 وأضراره على تعطيل العلاجات المضادة لتسرع القلب

تؤكد جمعية القلب (JAHA) الأمريكية أنه غالبًا ما يضع الأشخاص هواتفهم الذكية في جيب الصدر فوق جهاز يمكن أن يكون قريبًا من أجهزة CIED. وهذا يمكن أن يؤدي إلى سرعة غير متزامنة أو تعطيل العلاجات المضادة لتسرع القلب “. وتتوافق نتائج JAHA مع الأبحاث التي أجرتها مجلة “إيقاع القلب” في يناير والتي حذرت من أن مغناطيس MagSafe في نطاق ايفون 12 يمكن أن “يحتمل أن يمنع العلاج المنقذ للحياة في المريض” وأوصى “لتجنب أي تفاعلات محتملة مع هذه الأجهزة ، احتفظ بجهاز ايفون وMagSafe على مسافة آمنة من جهاز [CIED] (يفصل بينهما أكثر من 6 بوصات / 15 سم أو أبعد من 12 بوصة / 30 سم في حالة الشحن لاسلكيًا). ”

ابل تقلل من أهمية المخاطر

ردت شركة Apple على هذه النتائج بوثيقة دعم أقرت بإمكانية التداخل لكنها قللت من أهمية المخاطر. قائلة: “على الرغم من أن جميع طرازات iPhone 12 تحتوي على مغناطيسات أكثر من طرز iPhone السابقة ، فمن غير المتوقع أن تشكل خطرًا أكبر للتداخل المغناطيسي على الطب من طرازات iPhone السابقة. ”

شركة آبل لديها تقرير استشاري يفيد بأن الجيل الأحدث من iPhone 12 لا يشكل خطرًا أكبر لتداخل المغناطيس عند مقارنته بالجيل الأقدم من أجهزة iPhone. ومع ذلك ، تشير دراستنا إلى خلاف ذلك حيث تم إظهار استجابة المغناطيس في 3/3 حالات في الجسم الحي. بالمقارنة مع الجيل الأقدم من iPhone 6. وجدت دراسة أجراها لاكور وآخرون عدم وجود حالات استجابة مغناطيسية في حجم عينة من 148 مريضًا.