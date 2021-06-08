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عمر شويل - جدة تحديث IOS 15 الجديد من أبل تعرف على المزايا الجبارة والأجهزة الداعمة بعد إطلاقه رسمياً، أعقدت أبل مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC21 وكان عبر الإنترنت بدون حضور الجمهور كما حدث العام الماضي، وقد أعلنوا من خلالها عن أحدث نظام تشغيل بالشركة وهو IOS 15 لأجهزة الأيفون، و IPAD0S 15 لأجهزة الأيباد، نتناول اليوم تحديث IOS 15 الجديد من أبل و مزايا التحديث الجديد والأجهزة الداعمة له.

تحديث IOS 15 الجديد من أبل

من حيث قدرات التواصل طورت شركة أبل تطبيق محادثات الفيديو Face Time، فقد أصبح أكثر كفاءة في الإتصال حيث أصبح يدعم صوت محيطي، أي أن صوت المتحدث سوف يصدر من مكان تكلمه، كما أصبح يدعم ميزة عزل الضوضاء من الميكروفون، كما أعلنت شركة أبل أن Face Time سوف يعرض المتصلين بشكل مربعات Grid View، ويمكنك ربط المحادثة مع أي مستخدم أخر للدخول إليها في تحديث IOS 15 الجديد من أبل وحتى مستخدمي الأندرويد والويندوز.

Share Play من أبل

وأضافت شركة أبل ميزة هامة سمتها SharePlay ومن خلالها يمكنك مشاركة المحتوى مع المتصلين بشكل لحظي، سواء كان صورة أو فيديو أو مقطع موسيقي، ومن حيث التصميم تم تحديث شكل الاشعارات في تحديث IOS 15 الجديد من أبل، على أن تظهر الإشعارات والرسائل الأكثر أهمية في أعلى شاشة الجوال من خلال ميزة ملخص التنبيهات، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي في ترتيب و تجميع التنبيهات المتراكمة.

مزايا تحديث IOS 15 الجديد

من الإضافات الهامة التي وضعتها شركة أبل ضمن تحديث IOS 15 الجديد ميزة Focus، والتي تسمح لك بتخصيص التنبيهات حسب ميزاتك على سبيل المثال إذا كنت في العمل تصلك الإشعارات المتعلقة بالعمل فقط، مثل الرسائل والمحادثات مع المدير والزملاء والعملاء، وإذا إخترت وضعية الحياة الشخصية سوف تصلك إشعارات من الأهل والأصدقاء.

تحديث Live Text و Apple Maps

كما أضافت أبل ميزة Live Text ومن خلالها يتعرف النظام على أي نص أو كتابة بخط يدوي في صورة، ويمكنك الوصول إلى أرقام هواتف والاتصال بها مباشرة على أن تدعم هذه الميزة عدد محدود من اللغات، كما أصبح يمكنك البحث عن صور معينة من خلال شريط البحث العام في ايقون Photo Search، كما يقدم تحديث IOS 15 الجديد من أبل إعداد نسخة افتراضية من بطاقة هويتك الشخصية، على أن تكون جاهزة للإستخدام في البلدان التي تسمح بهذه الخطوة.

الأجهزة الداعمة لتحديث IOS 15

كافة الأجهزة الداعمة لتحديث IOS 14 تدعم IOS 15 ماعدا 6S و 6S+ و SE إصدار 2016، وقد تم تحديث الطقس وتطبيق الخرائط Apple Maps حيث أصبح يستعرض خرائط بعض المدن بشكل ثلاثي الأبعاد، كما أضاف تحديث IOS 15 الجديد من أبل ميزة الملاحة لمساعدة الشخص في الوصول إلى المكان الذي يبحث عنه بسهولة بالغة.