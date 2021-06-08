نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاصية جديدة في تطبيق واتساب منتظرة من قِبل الملايين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خاصية جديدة في تطبيق واتساب، لتطبيق واتساب الملايين والملايين من المستخدمين حول العالم العربي والغربي، ومنذ ابتكار تطبيق واتساب وتمكن من حصد هؤلاء المستخدمين والمعجبين للمزايا والخصائص التي يحملها التطبيق لهم، واستمر تطبيق واتساب منذ انطلاقه في تقديم التحديثات من فترة لأخرى لتوفير الخصائص التي قد تنال إعجاب المستخدم، وقد أعلنت شركة واتساب منذ فترة عن توفير تحديث جديد وهو خاص بتطبيق الدردشة.

خاصية جديدة في واتساب

أوضح موقع سكاي نيوز نقلًا عن الموقع الإلكتروني المختص بجميع أخبار التقنية الحديثة موقع Wabetainfo، أن شركة واتساب تنوي إضافة خاصية نقل المحادثات في واتساب بتاريخ المحادثات الطويلة من هاتف لهاتف آخر حتى إذا كان إحدى هذه الهواتف آبل والهاتف الآخر أندرويد، وهي من مزايا تطبيق واتساب والتي ينتظرها الكثير من المستخدمين، حيث أن تلك الخاصية ستسمح لمستخدمي تطبيق واتساب بعدم فقد الرسائل بعد الآن لسهولة نقل الرسائل والمحادثات وحفظها في حالة تحويل رقم الهاتف من رقم لآخر.

تجارب تحديثات واتساب

واجهت شركة واتساب الفترة الماضية منذ بداية العام بشهر يناير، فترة من الشائعات حول التحديث الجديد المطلوب من المستخدمين وهو الموافقة على الربط بين تطبيق فيس بوك وواتساب، حيث كان ينص هذا التحديث على مشاركة بعض المعلومات عن المستخدم مع تطبيق فيس بوك، مما جعل المستخدمون يظنون أن هذا التحديث سيكون متعلقًا بالأمان والخصوصية بينهم وبين أصدقائهم، وما أثار الشك أكثر أنه تحديث إلزامي طلب من الجميع التحديث أو فقد الحساب نهائيًا.

وكان من المفترض أن يكون التحديث في شهر فبراير الماضي، ولكن بعد ظهور الشائعات وعدم موافقة المستخدمين على التحديث، قامت الشركة بالرد وتوضيح سوء التفاهم وقامت بتأخير موعد التحديث ليكون في شهر مايو الماضي بمنتصف الشهر.

ومنذ ذلك وتسعى شركة WhatsApp في توفير مزايا وتحديثات كثير للمستخدمين من أجل أن تكسب الثقة من جديد، والخاصية الجديدة الحالية واحدة من تلك المزايا ومازالت تحت التجربة وسيعلن عنها قريبًا.