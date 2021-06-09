الكشف عن سعر وموعد إطلاق نظارة ”Apple AR” للواقع المعزز

تعمل شركة ”أبل“ منذ فترة على تطوير نظارة الواقع المعزز ”Apple AR“ التي من المتوقع أن تأتي بمواصفات مميزة وسعر باهظ للغاية مقارنة بالمنتجات المنافسة في السوق حاليا.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن موعد إطلاق هذه النظارة سيكون في عام 2023، لكن المحلل الشهير ”مينج تشي كو“ كشف أن موعد الإطلاق سيكون في الربع الثاني من عام 2022.

وتوقع المحلل الشهير أن تطلق ”أبل“ نظارة ”AR HMD“ في الربع الثاني من عام 2022، وسيوفر جهاز الواقع المعزز تجربة شفافية الفيديو، لذلك سيكون هناك حاجة أيضا إلى عدسة ستوفرها شركة جينيس“.

ومن المتوقع أن تستخدم نظارة أبل ”Apple AR“ شاشات ”Sony microLED“ مع وضع الرؤية لمحتوى الواقع المعزز ووضع معتم لمحتوى الواقع الافتراضي لتوفير تجربة غامرة للمستخدمين، وفقا لما ذكره موقع ”جيه إس مارينا“.

وسيكون تصميم النظارة خفيف الوزن، حيث سيتراوح وزنها بين 200 و300 غرام، بفضل تصميم الجزء الخارجي من القماش.

يذكر أنه سيتعين على المستخدم توصيل النظارة بجهاز حاسوب أو ”لاب توب“ لتشغيل نظارة الواقع المعزز ”Apple AR“.

ومن المتوقع أن يصل سعر نظارة أبل ”Apple AR“ التي سيتم تزويدها بمعالج متميز لم تحدده أبل بعد، إلى حوالي ألف دولار.