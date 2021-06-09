”يوتيوب” يستعير خاصية جديدة من ”تيك توك”

منذ إطلاقه في 2016، أصبح ”تيك توك“ أحد أكثر التطبيقات شعبية في جميع أنحاء العالم، خاصة بين الشباب، والآن، يبدو أن ”يوتيوب“ يسعى لتقليده بإطلاق خاصية ”شورتس“.

وأطلق ”يوتيوب“ خاصية ”شورتس“ في المملكة المتحدة، ومثل ”تيك توك“، تتيح للمستخدمين نشر مقاطع فيديو قصيرة من هواتفهم الذكية.

ولاستغلال المحتوى الذي يمتلكه بالفعل، أضاف ”يوتيوب“ خاصية أخذ عينات من مقاطع الفيديو الموجودة على المنصة بالفعل التي تتضمن مليارات مقاطع الفيديو حول العالم.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تتضمن الخاصية الجديدة إمكانية إضافة نص إلى نقاط محددة في الفيديو، وتجربة الصوت من مقاطع قصيرة أخرى، وإضافة تسميات توضيحية تلقائيا، ومقاطع من معرض هاتفك وفلاتر. وبينما كان المستخدمون مقيدين في البداية بمقاطع فيديو مدتها 15 ثانية في بداية اختبارات الخاصية، تم تمديد المدة إلى دقيقة واحدة.

وقالت شركة يوتيوب ”نعلم أن تطوير الخاصية استغرق منا بعض الوقت حتى نصلح هذا الأمر، وقد بدأنا للتو، ولا يسعنا الانتظار حتى يجرب المستخدمون الأفلام القصيرة ويساعدونا في إنشاء تجربة فيديو قصير من الدرجة الأولى مباشرة على يوتيوب“.