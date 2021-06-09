رينو تستعد لإطلاق واحدة من أكثر سياراتها تطورا

عرفت سيارات Megane على مر السنوات الماضية من بين أكثر السيارات عملية وموثوقية، لذا قررت رينو توسيع شعبية هذه المركبات، وطرح فئات جديدة لتواكب أحدث المتطلبات العصرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مصانع رينو في فرنسا بدأت بإنتاج جيل جديد من هذه المركبات ستحمل اسم Megane eVision، وباشرت باختبار بعض منها في أنحاء مختلفة من البلاد.

وتعتبر هذه المركبات نسخا معدلة عن سيارات Megane بفئتها الأخيرة، لكنها بنيت على منصات CMF-EV الجديدة كليا والمخصصة للسيارات الكهربائية، وجهزت بتقنيات تنافس تلك الموجودة في أحدث المركبات.

وحصلت هذه السيارات على هيكل هاتشباك انسيابي مدروس وفقا لأحدث معايير الأيروديناميك، وعلى تصميم مميز للواجهات المزينة بمصابيح LED وشعارات رينو المضيئة، أما قمرتها فتميزت كليا عن قمرات Megane، وجهزت بشاشة لمسية كبيرة تتوضع طوليا في منتصف واجهة القيادة.

ومن المفترض أن تعمل هذه المركبات بمحركات كهربائية صديقة للبيئة قادرة على توليد عزم يعادل 217 حصانا، وأن تدعم ببطاريات تتراوح استطاعتها ما بين 60 و160 كيلوواط، تكفيها لتقطع 450 كلم أو أكثر بالشحنة الواحدة.