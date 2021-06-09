مواصفات وسعر Samsung Galaxy S21 FE تخفيض كبير على سعر غير متوقع

سعر ومواصفات Samsung Galaxy S21 FE هاتف بمواصفات خارقة، فبعد أن طرحت شركة سامسونج هاتفها الأخير من ضمن سلسلة هواتف S، أعلنت عن هاتف جديد بحمل مواصفات أعلى من هاتف جالكسي S20 FE، من حيث المواصفات ومزايا أيضا في السعر فبالنسبة لمواصفاته تطرحه الشركة بسعر أقل من هواتف الأخرى، من أهم مميزات هاتف جالكسي هي الشاشة الجبارة التي جاءت بخاصية AMOLED بجودة عالية، وتعد من أفضل الشاشات التي جاءت من شركة سامسونج، ومقاوم الهاتف للماء والغبار، وكاميرا سيلفي بجودة 32 ميجا بكسل وغيرها من مواصفات الأخرى سنتعرف عليها معا وسنوضح مزايا ومواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S21 FE، وموعد طرحه بالأسواق.

مواصفات سعر Samsung Galaxy S21 FE

ينافس هاتف جلاكسي S21 FE هواتف أيفون من حيث قوة البطارية، فتسريبات مواصفات الهاتف أعلنت أن البطارية بقوة 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، الكاميرا خلفية حصلت على جودة عالية والهاتف جاء بمعالج Snapdragon 888 SoC، فهو ليس الأفضل بالوقت الحالي ولكن له أداء مقبول مقارنة مع هاتف جالكسي 21 نوت أف أي، وسنوضح مواصفات الهاتف تفصيليا بالسطور التالية.

مواصفات شاشة هاتف Galaxy S21 FE

نوعية الشاشة Dynamic AMOLED 2X، كثافتها تبلغ 421 بكسل، مساحة الشاشة 6.2 أنش.

تدعم الشاشة أبعاد العرض بنسة 19:5:9 والتي تتميز بعرض للفيديوهات والصور بشكل كبير.

الشاشة من نوعية Infinity-O وجودة Full HD، معامل التحديث لها يعمل بقدرة 120 هرتز بالثانية الواحدة.

الشاشة بحماية عالية من نوعية الزجاج كورنينج غوريلا.

مواصفات كاميرا جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي ثلاثية مقسمة إلى ثلاث كاميرات الكاميرا الأولى تعمل بدقة 12 ميجا بكسل. فتحة العدسة من نوعية Wide، فتحة عدسة F/1.8. الكاميرا الثانية بالكاميرا خلفية تعمل بدقة 64 ميجا بكسل عدسة F/2.0. الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2. الكاميرا خلفية بها فلاش ليد مزدوج، وبانورما، HDR. كاميرا هاتف الأمامية بدقة 10 ميجا بكسل بنفس عدسة كاميرا خلفية ثالثة. الفيديو من كاميرا الأمامية بجودة 1080 بكسل التقاط 30 إطار بالثانية وجودة الفيديو 720 بكسل تلتقط 120 إطار بالثانية. بطارية الهاتف عالية مصنعة من ليثيوم بوليمر بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع ولا يمكن إزالتها.

موعد نزول جوال جالكسي S21 FE من سامسونج وسعره