محافظ بورسعيد : بدء أعمال حصر وإدارة غير الأصول العقارية بنطاق حي...

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بدء أعمال حصر غير الأصول العقارية بداية من إمتداد شارع دمشق ( كسري ) كتجربة إسترشادية يتم تعميمها على باقي الشوارع بنطاق الحى والمحافظة ثم باقي الجمهورية

ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به ، كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص كما يهدف الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة ، وذلك بنطاق حى المناخ وبقيادة الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ .

وأوضح المحافظ أن المشروع تشارك به عدة وزارات في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها ، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

وفى سياق آخر ، أكد محافظ بورسعيد ، أنه فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية باستمرار إزالة الاشغالات والتعديات على ممتلكات الدولة ، قاد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ حملة مكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات بالعديد من المناطق بنطاق حى المناخ حيث قامت الحملة بتنفيذ قرارات إزالة فورية لعدد ٣ عشش مبانى بالطوب بالمنطقة السادسة بنطاق حى المناخ و التعامل الفوري بإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد اصحابها .