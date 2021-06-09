تردد قناة الوطنية التونسية الأولى الجديد 2021 الناقلة مباراة الديربي بين تونس والجزائر اليوم فضائياً

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تردد قناة الوطنية التونسية الأولى، من أكثر الترددات التي يهتم باستقطابها المواطن التونسي، الذي يرغب في متابعة أدق تفاصيل الشأن الداخلي التونسي، فالقناة هي قناة تابعة لجهاز التلفزة التونسية الرسمي، تقدم باقة متنوعة من البرامج السياسية والاجتماعية والترفيهية والمباريات الرياضية، لذا فهي أكثر القنوات التونسية مشاهدة من قبل كافة طوائف الشعب التونسي، القناة تبث برامجها بالمجان على أكثر من قمر صناعي لكي يستطيع أكبر قدر من المواطنين في الداخل والخارج متابعتها، وهي تبث بصيغة SD / HD وفيما يلي تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات.
نبذة مختصرة عن قناة تونس الوطنية الأولى
هي قناة تونسية حكومية متنوعة تبث برامجها بصورة مفتوحة على أكثر من قمر صناعي، تم أطلاقها يوم 31 من شهر مايو عام 1966 ميلادي، في بداية الانطلاق كانت تسمى قناة الإذاعة والتلفزة التونسية، ثم تم تغير اسم القناة عام 1992 باسم قناة 7 ثم قناة تونس 7 عام 1997 ميلادي، وتم العمل على تطوير القناة من قبل الحكومة التونسية، لكي تصبح عالية الجودة من حيث الشكل والمضمون الذي تقدمه القناة للجمهور.
تردد قناة الوطنية التونسية الأولى
|القمر الصناعي
|نايل سات 102
|تردد القناة
|10779
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
أهم البرامج الرياضية على القناة التونسية الأولى
يعتب برنامج الأحد الرياضي الذي يقدم أسبوعياً، من أشهر وأهم البرامج التي تقدم على شاشة القناة التونسية، يقدمه الإعلامي حسني الزغدودي منذ مطلع العام، بعد اعتذار المذيعة رجا السعدني مطلع العام الجاري لأسباب صحية البرنامج، يستضيف المسئولون عن الأندية والجامعة التونسية لكرة القدم والمحللون والخبراء الرياضيون، لمناقشة أهم وأخر المستجدات على الساحة الرياضية، ويحظى بنسبة مشاهدة كبيرة بين المشاهد داخل تونس العاشق للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.
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