تردد قناة الوطنية التونسية الأولى الجديد 2021 الناقلة مباراة الديربي بين تونس والجزائر اليوم فضائياً

تردد قناة الوطنية التونسية الأولى، من أكثر الترددات التي يهتم باستقطابها المواطن التونسي، الذي يرغب في متابعة أدق تفاصيل الشأن الداخلي التونسي، فالقناة هي قناة تابعة لجهاز التلفزة التونسية الرسمي، تقدم باقة متنوعة من البرامج السياسية والاجتماعية والترفيهية والمباريات الرياضية، لذا فهي أكثر القنوات التونسية مشاهدة من قبل كافة طوائف الشعب التونسي، القناة تبث برامجها بالمجان على أكثر من قمر صناعي لكي يستطيع أكبر قدر من المواطنين في الداخل والخارج متابعتها، وهي تبث بصيغة SD / HD وفيما يلي تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات.

نبذة مختصرة عن قناة تونس الوطنية الأولى

هي قناة تونسية حكومية متنوعة تبث برامجها بصورة مفتوحة على أكثر من قمر صناعي، تم أطلاقها يوم 31 من شهر مايو عام 1966 ميلادي، في بداية الانطلاق كانت تسمى قناة الإذاعة والتلفزة التونسية، ثم تم تغير اسم القناة عام 1992 باسم قناة 7 ثم قناة تونس 7 عام 1997 ميلادي، وتم العمل على تطوير القناة من قبل الحكومة التونسية، لكي تصبح عالية الجودة من حيث الشكل والمضمون الذي تقدمه القناة للجمهور.

تردد قناة الوطنية التونسية الأولى