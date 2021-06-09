سامسونج تطور رقائق معالجة بدقة 8 نانومتر لتعزيز اتصالات 5G

أعلنت شركة سامسوغ الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن تطوير تقنية معالجة 8 نانومتر لرقائق التردد اللاسلكي (RF)، التي يمكن أن تحسن بشكل كبير أداء وكفاءة الطاقة لرقائق اتصالات 5G.

وتعد سامسونغ للإلكترونيات من بين أكبر الشركات المصنعة للرقائق في العالم، ونجحت في تطوير وصنع رقائق أكثر تقدما وكفاءة في استهلاك الطاقة كل عام.

وقالت الشركة إن تقنية معالجة 8 نانومتر ستقدم حلول 5G أحادية الشريحة تدعم طيف الموجات الفرعية 6 غيغاهيرتز إلى طيف الموجات المليمترية.

وأكدت أن تقنية معالجة 8 نانومتر ستعمل على تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 35% وتقليل مساحة الرقاقة بنسبة 35% مقارنة بعملية 14 نانومتر.

ولتقليل المقاومة وزيادة استهلاك الطاقة وقوة التضخيم السلبية، قالت سامسونغ، إنها استخدمت جهازا مطورا ذاتيا لرقائق التردد اللاسلكي يعزز حركات الإلكترون، ويمكن لمثل هذا الحل خفض عدد الترانزستورات واستهلاك الطاقة، مع تقليل مساحة الدائرة التناظرية.

من جانبه، قال رئيس فريق تطوير تكنولوجيا الرقائق في سامسونغ، هيونغ جين لي: ”من خلال التميز في الابتكار، عززنا عروض الجيل التالي من الاتصالات اللاسلكية، وستكون تقنية معالجة 8 نانومتر من سامسونغ حلا رائعا للعملاء الذين يبحثون عن عمر بطارية طويل وجودة إشارة ممتازة على الأجهزة المحمولة المدمجة“.

وكانت شركة سامسونغ بدأت في تطوير رقائق التردد اللاسلكي للمرة الأولى عام 2015 باستخدام تقنية معالجة 28 نانومتر ووسعتها باستخدام 14 نانومتر عام 2017، وطرحت أكثر من 500 مليون شريحة تردد لاسلكي متنقل منذ عام 2017.

وتأمل سامسونغ، أكبر منتج للرقائق في العالم، أن تعزز أحدث التقنيات وجودها في قطاع صناعة الرقائق لعقود مقبلة.