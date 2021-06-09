نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل ميزة سوبر شات Super Chat والربح منها بسهولة عن طريقة الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل ميزة سوبر شات Super Chat والربح منها بسهولة عن طريقة الجوال، أصبحت ميزة سوبر شات متاحة الآن في أغلب قنوات يوتيوب بالنسبة للمستخدمي في الدول العربية، وقد كثر البحث مؤخراً عن كيفية تفعيل تلك الخاصية والربح منها من خلال الجوال، لأن أكبر عدد من الأشخاص الآن يستخدمون الهواتف الذكية لإرفاق فيديوهات في قنواتهم على اليوتيوب والربح من سوبر شات، لذا نقدم لكم اليوم طريقة تفعيل ميزة من سوبر شات عبر استوديو منشئ المحتوى، وطريقة الربح منها لزيادة دخل قناتك على يوتيوب.

طريقة تفعيل الربح من سوبر شات

لكي تتمكن من تفعيل ميزة سوبر شات Super Chat من خلال جوالك، يتم استوديو منشئ المحتوى الخاص بك على قناتك على يوتيوب، ثم يتم الدخول إلى القسم الخاص بتحقيق الربح من الخيارات الجانبية وهو علامة الدولار، لتجد ميزة السوبر شات تتواجد بجانب قائمة الإعلانات، السلع و الانتساب، ولتفعيل ميزة سوبر شات والربح منها يتم الضغط على Super، لتظهر رسالة بها تفاصيل الميزة يتم بعدها الضغط على البدء.

تظهر الاتفاقية الخاصة باستخدام ميزة سوبر شات وفي نهاية الاتفاقية تجد ثلاثة مستطيلات، عليك تعبئة الخانات المتواجدة بداخلها جميعاً لتفعيل ميزة سوبر شات من خلال الجوال بسهولة، الأول الاسم بالكامل وهو اسم صاحب القناة وليس صاحب حساب أدسنس، ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالقناة في المستطيل الثاني، وفي المستطيل الثالث يتم إدخال اسم الشركة في حال إذا كانت القناة مرتبطة ب Partnership، وإذا لم تتواجد يتم كتابة لا ينطبق في مكان اسم الشركة، ولا يتم كتابة اسم القناة في هذه الخانة.

تفعيل ميزة Super Chat

عند ملء البيانات المطلوبة واستكمالها سوف تظهر الرسالة الأتية في الخانة الثالثة” إذا كنت تعمل بالنيابة عن شركة متعددة القنوات يرجى إدخال اسم الشركة هنا، وإذا كنت لا تمثل شركة يرجى إدخال لا ينطبق في هذا الحقل”، ثم يتم وضع علامة صح أنك قد قمت بقراءة الاتفاقية وفهمتها جيداً، ثم يتم الضغط على كلمة قبول حتى يتم تفعيل ميزة سوبر شاب على قناة يوتيوب على الفور، أو بعد مرور 24 ساعة بحد أقصى.