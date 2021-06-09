نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف ريلمي الجديد Realme C25s | هاتف مميز بسعر رخيص في المقال التالي

أعلنت شركة ريلمي مؤخراً عن النسخة الجديدة من هاتفها Realme C25 وهو هاتف Realme C25s ، والجدير بالذكر أن كلا الهاتفين يأتيان بمواصفات ومميزات متماثلة مع بعض الاختلافات البسيطة كما يظهر في المعالج. مواصفات هاتف Realme C25s: ‌يزن الهاتف 209 جراماً.

‌خامات الهاتف من البلاستيك مثل غيره من هواتف الشركة : وكذلك الإطار من البلاستيك أيضاً.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط ، بالإضافة إلى وجود منفذ لتركيب كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌لا يدعم الهاتف خاصية NFC.

‌نظام تشغيل الهاتف Android 11 مع واجهة المستخدم الخاصة بشركة ريلمي Realme UI 2.0.

‌شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.5 إنش ، جودة الشاشة HD+ بدقة 1600×720 بكسل بمعدل كثافة 270 بكسل لكل إنش.

‌نسبة الشاشة إلي جسم الهاتف تصل إلي 81.7% ، كما يصل سطوعها إلي 570 شمعة تحت أشعة الشمس.

‌معالج الهاتف ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Helio G85 والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌أنوية المعالج الأقوي اثنتين من نوع Cortex-A75 بتردد يصل إلى 2.0 جيجاهيرتز.

‌بالإضافة إلي توافر معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G52 MC2.

‌يوجد من الهاتف إصدارين لسعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع رامات 4 جيجا أيضاً.

‌ذاكرة التخزين من نوع eMMC 5.1. الكاميرات وتصوير الفيديوهات: ‌يحتوي الهاتف علي ثلاث كاميرات خلفية : الأولي والأساسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 ، الثانية خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل ، أما الأخيرة فتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل أيضاً وهي خاصة بالعزل والتصوير البورترية.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، كما يوجد فلاش ليد.

‌أما عن الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع دعم الـHDR ، panorama كذلك.

‌بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية وذلك عبر كلا الكاميرتين الأمامية والخلفية. البطارية مع مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو بالطبع وذلك مناسب لفئة الهاتف الإقتصادية ، لكن يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بصمة الهاتف موجودة في ظهر الهاتف أسفل الكاميرات ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌بطارية الهاتف عملاقة بحجم 6000 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C.

‌بالإضافة إلي دعم الشحن اللاسلكي.

‌يتوفر الهاتف باللونين الأزرق والرمادي. سعر هاتف Realme C25s: 137$ لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا ، أي ما يساوي 2150 جنية مصري.

150$ لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، اي ما يساوي 2350 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف ريلمي الجديد Realme C25s | هاتف مميز بسعر رخيص - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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