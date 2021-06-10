نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Battlefield 2042 – شاهد العرض الترويجي، المعلومات الأولى وتاريخ الإصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة كما هو متوقع رفعت Electronic Arts الحجاب عن Battlefield القادمة! اللعبة الجديدة بعنوان Battlefield 2042، في المستقبل القريب حيث تتعارض اثنتان من أعظم القوى في العالم، الولايات المتحدة وروسيا. ومفاجأة كبيرة، لن تكون هناك حملة لاعب واحد في باتلفيلد الجديدة! الجانب متعدد اللاعبين، سيقدم 2042 Battlefield سبع خرائط يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 128 لاعبًا في وقت واحد! لذلك فإن الاشتباكات تعد بأن تكون ملحمية بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك ، ستعرض Battlefield تخصيصًا متزايدًا للأسلحة والأدوات والمركبات أثناء المعارك. على سبيل المثال ، تتحدث EA عن إمكانية استخدام كلب آلي أو استخدام خطاف.

ستتمكن أيضًا من إنشاء فرقك الخاصة باستخدام النظام المتخصص الجدي. ستعود الفصول الأربعة المعتادة في السلسلة، ولكل منها ميزاتها المحددة، ولكن ستتاح لك الفرصة لإضافة لمستك الشخصية عن طريق تعديل المعدات.

موعد الكشف الرسمي عن Battlefield 2042

سيتم الكشف عن Battlefield 2042 أكثر في 13 يونيو أثناء تسلسل اللعب. سيحدث هذا خلال معرض ألعاب إكس بوكس ​​وبيثيسدا،والذي لا يمكن تفويته بالتأكيد. أخيرًا، اللعبة ستكون متاحة في 22 أكتوبر على أجهزة إكس بوكس ​​وان و السلسلة X | S والكمبيوتر وبلاي ستيشن. وتحكي تفاصيل عالم Battlefield 2042 عالم على حافة الهاوية. نظرًا لندرة الموارد، وتندلع حرب جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا قبل أن تنتشر إلى بقية أنحاء العالم. في هذا السياق الكارثي، سيتعين على كل لاعب حمل السلاح في معارك أكبر من أي وقت مضى.

لعبة متعددة اللاعبين بحت

ستتوفر ثلاثة أوضاع للعبة Battlefield 2042:

حرب شاملة : ما يصل إلى 128 لاعبًا على خريطة واحدة للتغلب عليها. يتطور الطقس في الوقت الفعلي ، ويمكن أن تؤدي الأخطار من البيئة أو الكوارث مثل الأعاصير إلى تعطيل المواجهة.

منطقة الخطر: وضع لعبة جديد يعتمد على نظام الفريق.

سيتم الإعلان عن وضع لعبة ثالث خلال EA Play Live في 22 يوليو، ولن يكون في Battlefield 2042 لاعب واحد أو نمط معركة رويال.

خرائط جديدة غير منشورة: علمنا أيضًا أن سبع بطاقات جديدة ستظهر. يقتصر العدد على 64 لاعبًا على Xbox One ، ومن الممكن أن يكون هناك 128 مقاتلاً في نفس ساحة المعركة على Xbox Series والكمبيوتر الشخصي. سيتم وضع خريطة في القارة القطبية الجنوبية لمعركة النفط. كما ستشهد كوريا الجنوبية والدوحة والهند اشتباكات.

نظام الفصول في باتلفيلد 2042

مثل الألعاب الأخرى التي سبقتها، ستحتوي Battlefield 2042 على نظام موسمي. سيحضر كل منهم متخصصين جدد إلى اللعبة من خلال نظام التمريرة الموسمية. سيتم أيضًا توفير خرائط جديدة لجميع اللاعبين. وسيتوفر إصدار تجريبي مفتوح قبل إطلاق اللعبة، بينما سيتمكن مشتركو EA Play وXbox Game Pass PC / Ultimate) من الوصول إلى نسخة تجريبية مجانية من العنوان مدتها عشر ساعات بدءًا من 15 أكتوبر. لن تكون Battlefield 2042 متوافقة مع التوصيل الذكي.