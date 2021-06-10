Realme C21Y.. أول هاتف ذكي بنظام Android Go

كشفت شركة ”ريلمي“، عن إصدارها أول هاتف ذكي منخفض التكلفة يعمل بنظام ”أندرويد جو“ Android Go، سيكون متاحا أولا في دول جنوب آسيا.
ووفقا لتقرير Gizmochina، سيحتوي الهاتف على شاشة عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة (720 × 1600 بكسل) مع معالج Unisoc T610 بتقنية 12 نانومتر.
ويتميز بنظام كاميرا خلفي يتكون من ثلاثة مستشعرات بدقة 13 و2 و2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي أمامية داخل النوتش بدقة 5 ميجابكسل، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، مع دعم بطاقة تصل إلى 256 جيجا بايت.
وتتضمن التفاصيل الأخرى للهاتف بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، وتقنية 4 G VoLTE لنقل الصوت، واتصال واي فاي وبلوتوث 5.0، وجي بي اس، مايكرو يو اس بي، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم، وماسحا ضوئيا لبصمات الأصابع مثبتا في الخلف.
فيما لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف، الذي سيصدر باللونين الأسود والأزرق.
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