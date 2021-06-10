تردد قناة العراقية الرياضية HD الجديد 2021

قناة العراقية الرياضية هي إحدى القنوات التي يتم بثها عبر القمر الصناعي نايل سات، كما تعبر أيضًا أحد القنوات التي تحظي بالشعبية، وذلك نظرًا لإقبال الكثيرين على متابعة المباريات والأخبار الرياضية، ومع التحديثات الأخيرة في ترددات القمر الصناعي النايل سات، ذهب الجميع للبحث عن تردد تلك القناة، وذلك بهدف أنك تكون لديهم عبر أجهزتهم، ومن أجل أيضًا متابعتها، فالقناة تعدّ من القنوات المتميزة التي لها حضور قوي في كل بيت عراقي، وذلك لأنها تعتم بنقل جميع مباريات المنتخب الوطني العراقي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وكذلك المؤهلة أيضًا لبطولة أمم أسيا 2023.

يبحث جميع المشاهدين والمتابعين لقناة الراقية الرياضية، عن التردد الخاص بها،وذلك لما تتميز به القناة من عدة أمور جعلتها القناة الأولي رياضيًا داخل العراق، حيث تهتم القناة بنقل جميع البطولات المحلية العراقية، وكذلك جميع المباريات المتعلقة بالمنتخب العراقي، خاصة ما يتعلق منها بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم، وقارة أسيا، وتتميز القناة بعدة مميزات أخري لعل من أهمها:

القناة حاصلة على حقوق الحصرية للمباريات منتخب العراق.

تتمتع القناة بنسبة مشاهدة عالية داخل العراق وخارجه.

القناة مجانية، وتبث برامجها الرياضية على مدار اليوم.

تضم القناة عبر طاقمها نخبة متميزة من أفضل المحللين الرياضيين.

تعمل على تقديم المعلومة الرياضية بشكل سهل ومميز وجذاب.

القناة تتمتع كذلك بالجودة العالية في البث، سواء كان ذلك للصورة، أو للصوت.

كذلك فالقناة تتمتع بوجود شبكة مراسلين، تتواجد في كل المباريات، وذلك من أجل إجراء اللقاءات سواء مع اللاعبين، أو المدربين، أو الأطقم الإدارية لكل الفرق الرياضية.

تردد قناة العراقية الرياضية HD

يمكن العمل على تنزيل قناة العراقية الرياضية بكل سهولة عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بنا، وذلك من خلال الدخول للقائمة، ثم الضغط على تركيب، وبعدها نختار ترددات، ثم نضغط إضافة، وعلينا بعد ذلك القيام بإدخال الترددات التالية الخاصة بالقناة والبحث عنها:

القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي