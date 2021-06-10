نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكويت الرياضية بلس الجديد عالي الجودة HD على النايل سات || الناقلة لقاء الكويت والأردن في المقال التالي
البحث عن تردد قناة الكويت الرياضية بلس الجديد، من أهم موضوعات البحث حالياً عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل عشاق الأزرق منتخب الكويت ومنتخب الأردن، المباراة التي تأتي في إطار مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المشتركة كأس العالم بقطر 2022، وتصفيات كأس الأمم الأسيوية في الصين 2023، تعمل القناة على إخراج المباراة في أفضل صورة وتقديم أستوديو تحليلي يليق بالحدث التي تنتظره جماهير الكرة العربية، خاصة أن المنتخبين يتصارعان على المركز الثاني بالمجموعة التي تتصدرها أستراليا بتحقيق العلامة الكاملة من المباريات التي لعبتها، وفيما يلي التردد الجديد للقناة عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات فتابعونا
نبذة مختصرة عن قناة الكويت الرياضية
قناة الكويت الرياضية، وقناة الكويت الرياضية بلس، هما قناتين تابعتين للتلفزيون الرسمي لمجلس الأمة الكويتي، الذي كانت أول أشارة بث له عام 1961 ميلادي، القناة هي قناة مفتوحة مجانية تبث برامجها بالمجان على مدار اليوم تمتلك العديد من الحقوق الحصرية، ومن أهمها مباريات الدوري الكويتي، يوجد مقرها الرئيسي في وزارة الإعلام بالصالحية وفيما يلي التردد الجديد للقناة.
تردد قناة الكويت الرياضية بلس 2021
|القمر الصناعي
|النايل سات
|تردد القناة
|11054
|معامل التصحيح
|عمودي “V”
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
أهم الحقوق الحصرية لقناة الكويت الرياضية
- مباريات الدوري الكويتي لكرة القدم.
- جميع مباريات المنتخب الوطني الكويتي الودية والرسمية التي تقام في دولة الكويت.
- كأس أمير البلاد، كأس ولي العهد.
- كأس الاتحاد الكويتي، كأس السوبر الكويتي.
- جميع مباريات المسابقات التي تقام بالكويت في الألعاب الفردية والجماعية.
- سباقات الهجن العربية، كأس السلطان بدولة عٌمان، مباريات كأس الخليج العربي.
موعد مباراة الكويت والأردن اليوم
تنقل قناة الكويت الرياضية المباراة على شاشتها على الهواء مباشراً في التوقيتات التالية.
- 19.00 بتوقيت ” غرينتش “.
- 20.00 بتوقيت ” تونس، الجزائر، المغرب “.
- 21.00 بتوقيت ” مصر، السودان، ليبيا “.
- 22.00 بتوقيت ” الكويت، الأردن، السعودية، البحرين، قطر، فلسطين، اليمن “.
- 23.00 بتوقيت ” دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عٌمان “.
تردد قناة الكويت الرياضية الجديد
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12523
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
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