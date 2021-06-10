نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورتس 1 الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورتس 1 الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا المقرر إقامتها في مساء اليوم على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن استعدادات المنتخب المصري الوطني لدورة الألعاب الأولمبية في اليابان في الثاني والعشرين من شهر يوليو القادم والتي تستمر حتي السابع من شهر أغسطس 2021، حيث يتم إذاعة المباراة حصريا على قناة on time Sports 1، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1 الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب أفريقيا

يبحث الكثيرون منذ ساعات قليلة على تردد قناة أون تايم سبورت 1 التي ستقوم بنقل المباراة الودية القوية التي تجمع أبناء شوقي غريب وأبناء البفانا بفانا الأولمبي، يبحث المدير الفني شوقي غريب عن آلية جديدة لتجهيز فريقة قبل السفر إلي طوكيو للمشاركة في الأولمبياد واستغلال التوقف الدولي لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام على اثنتا عشر مدينة أوروبية، لذا يجد المدير الفني للمنتخب الوطني أمامه فرصة ذهبية لإقامة مباريات دولية عديدة لتجهيز المنتخب الأولمبي المصري، وتعد مباراة اليوم هي أول مباريات المنتخب الوطني المصري استعدادا للأولمبياد يسعى المدير الفني الظهور الليلة بأداء جيدا والاطمئنان علي جميع لاعبين منتخب مصر.

استقبال تردد قناة On Time Sports 1

يتم نقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا الودية الدولية في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية على قناة أون تايم سبورت 1، الذي يمكنك استقبال إشارة بث القناة من خلال وضع التردد الجديد كالتالي:

الاستقطاب الأفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 4/5.

التردد:

كما يتمكن المشاهد العربي استقبال جميع ترددات قنوات أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات من خلال تسجيل تردد قناة on time Sports 2 كالتالي (التردد: ، الاستقطاب: أفقي، الترميز ٤/٥، القمر الصناعي نايل سات).

تردد قناة اون تايم سبورت 3

التردد:

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: ٤/٥.

وصلنا إلي ختام توضيح تردد قناة أون تايم سبورتس 1 الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب أفريقيا.