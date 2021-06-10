نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آيفون 13 برو ماكس عملاق آبل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 13 برو ماكس ، هو أحدث الهواتف الذكية التي سوف يتم طرحها في الأسواق الفترة القادمة، وتأمل شركة آبل أن يحقق الجوال النجاح الذي حققته هواتف iPhone 12، والتي شملت أيضاً iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12 Pro Max، وسوف يكون الهاتف الأغلى في العالم، لكن يرجع ذلك إلى جودة التصنيع ومتانة الخامات التي سوف يصنع منها، وتعتبر هواتف شركة آبل الأشهر في منطقة الخليج العربي ومصر، ويعتبرها الكثيرين من مواطني الدول العربية مظهر من مظاهر التقدم ومواكبة العصر ويتباهون بها أمام أقرانهم، ويتميز الجوال باحتوائه على شاشة كبيرة محمية بزجاج قوي مقاوم للكسر والخدوش، ومعدل تحديث الجوال ١٢٠ هرتز، ويدعم الهاتف تقنية بصمة الوجه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات آيفون 13 برو ماكس في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات آيفون 13 برو ماكس

يحتوي جوال iPhone 13 Pro Max على مواصفات غاية في الروعة والقوة والمتانة وهى كما يلي:-

الهاتف يدعم تقنية الـ NFC. سوف يأتي بشريحة اتصال واحدة، أو شريحتي اتصال من نوع Nano Sim حسب الدول. يدعم تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G وهى أحدث شبكة اتصال في العالم. واجهة الموبايل مصنوعة من زجاج الغور يلا، أما إطار الجوال فمصنوع من مادة الفولاذ لذلك يعتبر من أقوى الجولات المقاومة للصدأ. يدعم خدمات الدفع من خلال الماستر كارد، أو الفيزا كارد. يأتي الجوال بأحدث إصدارات المعالجات وهو من نوع Apple A14 Bionic، ويعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر، ويأتي بمعالج رسومي من نوع Apple 4-Core graphics) GPU). الهاتف يأتي بأحدث إصدارات الواي فاي وهو Wi-Fi 6، ويدعم الـ Hotspot. يأتي بأحدث إصدارات البلوتوث وهو إصدار 5.0، ويدعم خاصية A2DP، وخاصية الـ LE، وخاصية الـ aptX HD. يدعم تحديد المواقع الجغرافية من خلال تقنية الـ GPS، ويدعم نظم الملاحة المختلفة. يدعم العديد من المستشعرات ومنها مستشعر Face ID، ومستشعر الـ accelerometer، والـ gyro، والـ proximity، والـ compass، والـ barometer، والـ Siri natural. يحتوي على منفذ USB 2.0، من نوع Type-C، ويدعم خاصية الـ ON-The-Go. نظام تشغيل الهاتف iOS 15. يأتي بألوان عدة وهى الأسود، والفضي، والذهبي، والأبيض، والأزرق.

مواصفات البطارية والصوت والذاكرة

تحتوي بطارية الجوال على مواصفات رائعة وكبيرة وهى كما يلي:-

يأتي ببطارية قوية سعتها 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع، والشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات، ويدعم الجوال الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات، تعمل البطارية 24 ساعة عند تشغيل الفيديوهات عبر الجوال، وتعمل 14 عند تشغيل الفيديوهات من خلال الإنترنت، وتعمل 90 ساعة عن تشغيل الصوتيات. يأتي الهاتف بثلاثة أنواع من الإصدارات، النوع الأول يأتي بذاكرة صلبة مساحتها 128 ميغابايت، والثاني يأتي بذاكرة صلبة مساحتها 256 ميغابايت، والثالث مساحته 512 ميغابايت. الجوال يأتي بإصدارين من حيث حجم الذاكرة العشوائية، الأول يأتي بذاكرة وصول عشوائي تبلغ مساحتها 6 ميغابايت، والثاني يأتي بذاكرة عشوائية 8 ميغابايت. يأتي بميكروفون ثانوي لكي يستخدم في عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الجوال. يحتوي على مكبر صوت ستريو، لذلك صوت الهاتف نقي وقوي، بالإضافة إلى ذلك يدعم خاصية الـ Dolby Atmos.

مواصفات شاشة هاتف iPhone 13 Pro Max

تحتوي شاشة هاتف آيفون 13 برو ماكس على مواصفات عديدة ورائعة وهى كما يلي:-

شاشة الهاتف تأتي من نوع Super Retina XDR OLED.

كثافة بكسلات الشاشة 409 بكسل لكل بوصة.

معدل تحديث شاشة الهاتف 120 هرتز.

قوة إضاءة الشاشة 800 شمعه.

مساحة الشاشة كبير جداً، حيث تبلغ مساحتها 6.3 بوصة.

تبلغ دقة الشاشة 2532*1170 بكسل.

تدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9 حتى يتم عرض محتوى أكبر.

تحتل الشاشة 86.6% من واجهة الجوال الأمامية.

تأتي بزجاج مقاوم للخدوش، وطلاء مقاوم للزيت، لذلك يعتبر من أقوى الهواتف الذكية من حيث المتانة.

تدعم خاصية الـ +HDR10، وخاصية الـ Dolby Vision.

مواصفات كاميرا آيفون 13 برو ماكس

يأتي الجوال بعدد كبير من الكاميرات، 6 كاميرات خلفية، و2 كاميرا أمامية ومواصفاتهم كما يأتي:-

أولاً:- الكاميرا الخلفية للجوال سداسية، دقة الكاميرا الأولى 24 ميجا بكسل وهى من النوع الـ Wide، لذلك تستخدم في التصوير الواسع وهى الكاميرا الأساسية للهاتف، وتدعم المثبت البصري الـ OIS، والكاميرا الثانية دقتها 20 ميجا بكسل، وهى خاصة بالتصوير الواسع جداً (Ultrawide)، لذلك تستخدم في التصوير الواسع جداً، وتقريب الصورة، وتدعم المثبت البصري، والزووم بدون فقد لجودة الصورة، والكاميرا الثالثة دقتها 16 ميجا بكسل من نوع telephoto، وتدعم خاصية الـ Optical Zoom، والكاميرا الرابعة دقتها 12 ميجا بكسل، وتستخدم في عمل البورتريه والعزل ويطلق عليها النمط الليلي، والكاميرا الخامسة دقتها 8 ميجا بكسل، والسادسة دقتها 5 ميجا بكسل، وتدعم خاصية الـ HDR، وخاصية الـ LED Flash Panorama، وتدعم التصوير بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل، وتدعم خاصية gyro-EIS، وخاصية الـ Dolby Vision HDR، وخاصية الـ stereo Sound.

ثانياً:- الكاميرا الأمامية للجوال مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 16 ميجا بكسل، وهى من النوع الـ Wide، لذلك تدعم التصوير الواسع، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، لذلك تدعم الكاميرات الأمامية التصوير بجودة الـ 4K، أو التصوير بجودة 1080 بكسل.

سعر iPhone 13 Pro Max

سوف نتعرف على سعر آيفون 13 برو ماكس في مصر والسعودية والدول العربية التقريبي وهو كما يلي:-

سعر الجوال في السعودية 6000 ريال سعودي.

يبلغ سعر الهاتف في مصر 26 ألف جنيه مصري.

سعر الموبايل في دولة الإمارات 5800 درهم إماراتي.

سعر الهاتف بالدولار الأمريكي 1600 دولار.

مميزات جوال آيفون 13 برو ماكس

تدعم السماعات الخارجية صوت ستريو، لذلك تعطينا صوت نقي ورائع. شاشة الهاتف قوية ومساحتها كبيرة، لذلك تعطينا مشاهدة رائعة أثناء مشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت. كاميرات الجوال عالية الجودة وتعطينا صور وفيديوهات غاية في الروعة. يدعم الجوال شبكة الجيل الخامس، لكن غير متوفرة في كل دول العربية. الهاتف مصنوع من مواد ذات جودة عالية. يأتي الجوال بأحدث إصدارات شركة آبل، ويعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، ويعطينا أداء قوي في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، وهو غير مستهلك للطاقة.

عيوب هاتف iPhone 13 Pro Max

هناك بعض العيوب التي يحتوي عليها جوال آيفون 13 برو ماكس وهى كما يأتي:-