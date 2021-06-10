نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير من ثغرة في الواتساب بعد التحديث الأخير قد تؤدي إلى اختراق الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تحديث تطبيق الواتساب في الفترة الأخيرة من أكثر عمليات البحث من قبل محبي التكنولوجيا ومستخدميها، فقد أعلن تطبيق الواتساب منذ مدة عن تحديث التطبيق وفقاً للإرشادات الأخيرة التي أوضحها بسبب سياسة الخصوصية، فقد تم الإعلان من قبل المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير شديد الخطورة حول تطبيق الواتساب WhatsApp خاصة لمن يتعامل من خلال نظام الأندرويد، فقد أوضح من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر في تغريدة له عن ثغرة قد تؤدي إلى اختراق الحساب، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني تفاصيل المشكلة وكيفية تخطيها وزيادة أمان الحساب لحمايته من الاختراق.

تحذير ثغرة في الواتساب لنظام الأندرويد:

أكد الأمن السيبراني من خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على أن تطبيق الواتساب الذي يعمل بنظام الأندرويد، إنه معرض للاختراق على نسخة (V2.21.8.13) وذلك بسبب ثغرة تم اكتشافها من قبل خبراء التكنولوجيا تمكن المهاجم من تجاوز المسار.

فقد قام المركز الوطني بتوجيه تحذير شديد اللهجة موضحاً فيه مدى خطورة هذه الثغرة، كما أضاف إلى إنه يوجد العديد من الثغرات الرقمية وهجمات إلكترونية في العديد من البرامج وخاصة منتجات Microsoft، بالإضافة إلى أن هذه الثغرات التي تم اكتشافها يمكن استغلالها بعدة طرق مختلفة وتنفيذها مثل (تنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد – هجمة حجب الخدمة “Dos attack”).

تحديث تطبيق الواتساب بعد قرار الإدارة في سياسة الخصوصية:

شهدت الفترة الأخيرة العديد من القرارات المفاجأة التي تتعلق بتحديث تطبيق الواتساب والموافقة على سياسة الخصوصية، وقد أشارت أن هذا القرار إجباري وعلى كافة مستخدميه التحديث خلال فترة محددة، وفي حين عدم الالتزام بهذا القرار ورفض تطبيق سياسة الخصوصية سوف يتم إغلاق الحساب وتعطيل خدماته بشكل تدريجي.

تفاجئ مستخدمين تطبيق الواتساب من تصريح جديد من قبل إدارة تطبيق الواتساب إنه لن يتم إلغاء وغلق الحسابات التي ترفض سياسة الخصوصية الجديدة، وأن التراجع عن هذا القرار هو من اكثر القرارات الصحيحة التي تم تأيدها من قبل مستخدميه وترك الأمر في رغبة الشخص المستخدم، بالإضافة إلى أن التحديث الجديد شمل عدة مميزات نوضحها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال.

مميزات تحديث تطبيق الواتساب 2021:

سرعة التسجيل الصوتي:

بعد قيام الشخص المستخدم بإرسال الريكورد يتحول الريكورد بشكل تلقائي إلى *1 وهذا يشير إلى سرعة التسجيل الصوتي عند سماعه، وأن التحديث أفرض 3 سرعات وهي (1 – 1.5 – 2)، مما حاز على إعجاب كافة المستخدمين وبدأ استخدامه كنوع من المرح وهذا ما أشار إليه مستخدمي التطبيق من خلال حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تغيير خلفية الشاشة:

التحديث الأخير الذي أعلن عنه تطبيق الواتساب فإنه أصبح يمكن للمستخدم اختيار أحد الصور خلفية سواء من الصور الخاصة بالشخص المستخدم، أو من خلال الصور التي يقترحها تطبيق الواتساب فهناك خلفيات ساطعة وداكنة وألوان أحادية، بالإضافة إلى إنه عند اختيار الصورة ضبط خلفية الشاشة يتم سؤال المستخدم إذا كان يرغب في ضبطها لدردشة مخصصة أم لكل الدردشات.

خطوات حماية الواتساب من الاختراق:

أكدت إدارة الواتساب على ضرورة الحفاظ على أمان التطبيق وحماية الحساب وذلك من خلال التأكد من القيام بعدة خطوات لحماية الحساب من الاختراق، وهي: