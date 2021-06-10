نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشارقة سبورت الرياضية Sharjah Sport HD الإماراتية الناقلة مباراة الإمارات وأندونيسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الشارقة سبورت الرياضية Sharjah Sport HD المجانية على نايل سات والناقلة مباراة الإمارات وأندونيسيا في تصفيات أسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، والتي تعتبر من أهم القنوات الرياضية الإماراتية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، هذا وينطلق بث تردد قناة الشارقة لتقوم بتغطية الفاعليات والأحداث والبطولات والمباريات الرياضية، سواء كانت تلك البطولات محلية أو عربية أو دولية، كما تقدم القناة استوديوهاتها التحليلية المتميزة والتي تحظى بمتابعة ونسب مشاهدة مرتفعة، وترصد تلك الاستوديوهات الرياضية أهم الأخبار وأخر المستجدات على الساحة الرياضية،

تردد قناة الشارقة سبورت الرياضية Sharjah Sport HD المجانية نايل سات ????

القمر الصناعي

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح التشفير Nilesat نايل سات 7 غربا 11012 عمودي 27500 3/4 مفتوح

أشهر برامج قناة الشارقة سبورت الرياضية

برنامج الحط الرياضي.

برنامج ملاعبنا.

برنامج واحد من ثلاثة.

بطاقة مباراة الإمارات وأندونيسيا في تصفيات مونديال 2022 على تردد قناة الشارقة

موعد المباراة: الجمعة 11 يونيو 2021.

الجمعة 11 يونيو 2021. توقيت المباراة: السادسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة و 45 دقيقة بتوقيت مكة المُكرمة.

السادسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة و 45 دقيقة بتوقيت مكة المُكرمة. ملعب المباراة: استاد زعبيل بنادي الوصل.

استاد زعبيل بنادي الوصل. نتيجة مباراة الذهاب: فور الإمارات بخمسة أهداف نظيفة.

فور الإمارات بخمسة أهداف نظيفة. حكم المباراة: السعودي “محمد الهويش”

المساعد الأول للحكم: عبد الرحيم الشمري.

المساعد الثاني: ياسر عبد الله السلطان،

الحكم الرابع: عمار إبراهيم محفوظ.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الإمارات واندونيسيا على تردد قناة الشارقة الرياضية، تأتي في إطار مباريات الجولة الثامنة من المجموعة “G”، ويحتل منتخب الإمارات المركز الثاني في المجموعة قبل مباراة المرتقبة مع منتخب أندونيسيا، وفي جعبته 12 نقطة حصدها من مبارياته السابقة في المجموعة، أما عن منتخب أندونيسيا فيأتي في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ومن الجدير بالذكر أن قناة الشارقة الرياضية أعلنت عن بثها لمباراة منتخب الإمارات الوطني ضد المنتخب الإندونيسي، ويسبق المباراة استوديو تحليلي لاستعراض مواطن القوة والضعف لكلا المنتخبين، وكذلك لخطة المباراة، وذلك كما عودتنا قناة الشارقة التي تمتلك العديد من عوامل النجاح التي أكسبتها قاعدة جماهيرية واسعة تمتد على امتداد الوطن العربي الكبير بكافة بلدانه.

معلومات قناة الشارقة الرياضية 2021

تصنيف القناة قناة رياضية المالك مؤسسة الشارقة للإعلام صيغة الصورة وتقنية البث عالية الوضوح HD البلد الإمارات العربية المتحدة اللغة اللغة العربية المقر الرسمي إمارة الشارقة الصفحة الرسمية على توتير الموقع الرسمي

معلومات البث

مناطق البث الوطن العربي ساعات البث 24 ساعة القمر نايل سات التردد: 11012

الاستقطاب: عمودي

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

تردد قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم تردد قناة الشارقة الرياضية والتي تبث إشارة ترددها عن طريق القمر الصناعي المصري النايل سات، كما استعرضنا أهم البرامج صاحبة الشعبية والجماهيرية الواسعة، كما استعرضنا لمحة عن موعد وتوقيت مباراة الإمارات واندونيسيا في إطار مباريات تصفيات مونديال 2022 والتي ستقام بقطر.