نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الـ ID شحن جواهر فري فاير FREE FIRE 2021 وأسعار الماسات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات البحث عن أفضل الخطوات المميزة والأكيدة والمضمونة لـ شحن جواهر فري فاير FREE FIRE 2021، بالتزامن مع النجاح الباهر الذي حققته اللعبة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد التعاقد الإعلاني المميز مع النجم المصري الشهير محمد رمضان، فضلاً عن الجوائز والهدايا التي يتم الحصول عليها للاعبين من خلال المنافسات القوية والمثيرة مع المنافسين والأعداء، وما يعزز فرص اللاعبين على الربح هو الشحن والحصول على الماسات الكافية التي تُمكنهم من تخطي المستويات المتتالية والوصول إلى المراحل النهائية والمتقدمة لتحقيق الربح والفوز.

شحن جواهر فري فاير FREE FIRE 2021

وفي ظل عمليات الشحن الواسعة التي يبحث عنها آلاف اللاعبين بشكل يومي لمواصلة المنافسات، وقع الكثير منهم تحت طائلة الغش والتحايل من قبل الهاكرز والنصابين لمحاولة الحصول على الأموال مقابل جواهر غير حقيقة، وهو ما دفعنا إلى توضيح أبرز وأهم مواقع شحن FREE FIRE 2021 بشكل موثوق منه دون أي تلاعب من خلال بطاقة جوجل أو عبر رقم الآي دي الخاص بك وتسجيل في الموقع والخصم من رصيد الموجود ببطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

خطوات شحن الجواهر برقم الـ ID

أما عن الخطوات الأكيدة للحصول على شحن جواهر فري فاير بشكل مضمون موثوق 100%، فيتم من خلال المواقع الرسمية المعتمدة مثل موقع جارينا، أو باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع shop2game .

. الدخول على الصفحة الرئيسية.

تسجيل الدخول باسم المستخدم أو رقم ID أو معرف اللاعب.

يمكن الربط بمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك.

اختيار الدولة والكود الرسمي لها.

تسجيل رقم الجول الخاص بك.

اختيار طريقة الدفع التي سيتم الخصم منها.

تحديد كمية FREE FIRE.

الضغط على موافق.

اختيار البلد وأسعار الجواهر

جدير بالذكر أنه عند تحديد كمية شحن ماسات فري فاير، سيظهر لك القيمة التي سيتم خصمها من بطاقتك وفق العملة المحلية أو الدولار الأمريكي، وسيصلك رسالة بالشحن فور الضغط على موافق، تفيد بدخول الرصيد إلى اللعبة الخاصة بك وإلى حسابك، في الوقت الذي تتفاوت في أسعار الحصول على الشحن من موقع لآخر حسب العروض والهدايا المقدمة، أما في الغالب فتسجل الأسعار الآتي:

فـ عدد الـ 100 جوهرة يصل سعرها لما يعادل الـ 4 ريالات من العملة السعودية.

وتتضاعف القيمة وفق مضاعفة الجواهر، أي أن 200 جوهرة تعادل 8 ريال السعودي.

مع عرض ضعف ونصف أي 500 جوهرة بقيمة 20 ريال.

حدث عجلة الربيع وآلاف الجواهر

وتزامنًا مع خوضها غِمار منافسات البطل العربي، وبالتوازي مع التحديثات المستمرة، كشف اللعبة عن مفاجأة سارّة للاعبين للحصول على آلاف الجواهر، وتحديدًا 9.999 ماسة من خلال المشاركة في حدث عجلة الربيع، حيث يوضح مقطع فيديو على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة باللعبة كافة التفاصيل للمشاركة في هذا الحدث والحصول على الحزمة الجديدة.