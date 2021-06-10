نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الشباب سبورت الرياضية Al Shabab Sport HD 2021 العراقية نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إشارة بث تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية Al Shabab Sport HD 2021 على القمر نايل سات وعرب سات، والتي من المقرر أن تقوم بإذاعة وبث مباراة العراق ضد هونج كونج في إطار مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الثالثة في تصفيات مونديال كأس العالم 2022 التي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة، ويجب الإشارة إلى أن قناة الشباب الرياضية العراقية من القنوات الحديثة نسبياً في مجال الإعلام الرياضي، ورغم حداثة القناة إلا أنها استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحظي بقاعدة جماهيرية واسعة، ليس في العراق فقط، بل في العديد من الدول العربية، هذا وتبث قناة الشباب سبورت إشارة ترددها من العاصمة العراقية بغداد.

تردد قناة الشباب سبورت الرياضية Iraqi youth sports على نايل سات

وتجدر الإشارة إلى أن قناة الشباب الرياضية هي سبكة من القنوات الرياضية تشمل أربع قنوات، أي أنها باقة من القنوات الرياضية العراقية التي تخصصت في الإعلام الرياضي، أما عن ملكية القناة، فهي من القنوات الخاصة، ويمتلكها مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال العراقيين، وتسعى لقناة من خلال مجموعة عمل احترافية أن تتبوء مكانة مرموقة بين منافسيها من القنوات الرياضية العربية، وذلك من خلال التوسع في تغطية الأحداث والفاعاليات والبطولات الرياضية على اختلاف أنوعها.

ومن الجدير بالذكر أن قناة الشباب سبورت الرياضية العرقية تبث من خلال ترددات قنواتها الأربعة جميع المباريات الهامة من الدوري العراقي للمحترفين، وكذلك العديد من الأحداث والفاعليات الرياضية المحلية والعربية والعالمية، لذلك تمكنت لقناة أن تنال رضا واستحسان متابعيها ومشاهديها على امتداد أرجاء الوطن العربي.

تردد قناة الشباب الرياضية الجديد 2021 على نايل سات

وتتميز قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية Al Shabab Sport HD بكونها من القنوات المفتوحة والمجانية، حيث تقوم القناة ببث ترددها وما تقدمه من مباريات وفاعليات رياضية بدون تشفير، كما تتميز القناة أيضا بالبث من خلال قمرين صناعيين، وهما القمر المصري نايل سات، هذا بالإضافة لبثها على القمر العربي عربسات.

إشارة بث تردد قناة الشباب سبورت HD

وتجدر الإشارة إلى أن قناة السباب سبورت الرياضية العراقية من القنوات الحديث نسبياً، فقد تأسست القناة وانطلق بثها التجريبي في نهاية العام 2020، وتحدياُ يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر الماضي 2020، هذا وتسعى القناة إلى الحرص على تقديم محتوى إعلامي رياضي متميز، وذلك من خلال تقديمها العديد من البرامج المتنوعة، وكذلك برامج التي ترز أخبار النجوم.

تردد قناة الشباب سبورت العراقية على يوتل سات مدار نايلسات

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 7 West A 7.3 غربا 10873 عمودي 27500 7/8 مفتوح

القمر: نايلسات.

نايلسات. التردد: 10873.

معامل الترميز: 27500.

27500. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. معدل تصحيح الخطأ: 7/8.

7/8. تقنية البث: HD.

تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية على قمر عربسات

القمر: عربسات.

عربسات. التردد: 10850.

10850. معامل الترميز: 27500.

27500. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

3/4. تقنية البث: HD.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن القناة تبث ما تقدمه على مدار اليوم، وذلك بدون توقف أو انقطاع طوال 24 ساعة، الجدير بالذكر أن القناة تمتاز القناة بمجموعة من المذيعين ومقدمي البرامج على كفأة عالية ويتمتعون بالمهنية في مجال الإعلام الرياضي، وذلك من خلال استوديوهات تحليلية وبرامج رياضية جذابة ومتفردة.