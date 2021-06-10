تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 2021 الناقلة مباراة السعودية وسنغافورة القادمة

يستقبل ملعب جامعة الملك سعود غداً الجمعة مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم لذا بدأ البحث يتذايد عن تردد قناة السعودية الرياضية، الناقل الحصري للمباراة لمتابعة اللقاء الهام في الجولة أل 8 من التصفيات، والتي يسعى الأخضر للفوز باللقاء للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة، التي يلاحقه فيها منتخب أوزبكستان بفارق نقطتين فقط عن السعودية، تبدأ القناة بثها للمباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، من خلال الاستوديو التحليلي للمباراة والذي يقوده الإعلامي عبد العزيز البكر، يستضيف من خلاله خبراء التحليل الرياضي لتحليل اللقاء الهام.

رؤية المملكة 2030 لتطوير الرياضة

أعلن الأمير/ عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي خلال مؤتمر التواصل الحكومي أن رؤية المملكة 2030، تولي الرياضة أهمية كبيرة، من خلال تعزيز ونشر الرياضة واستضافة الفاعليات العالمية الكبرى، وأشار أن المملكة سوف تستمر في نقل السوبر الإيطالي والإسباني في كرة القدم خلال الأعوام القادمة على قنوات السعودية الرياضية، بالإضافة إلي السوبر جلوب في كرة اليد، وسباقات الفور ميلا إي 2022، وسباق رالي داكار، والعديد من المنافسات الرياضية الكبرى التي سوف يسعد بها المشاهد داخل المملكة وخارجها.

تردد قناة السعودية الرياضية 2021 الجديد