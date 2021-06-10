نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 2021 الناقلة مباراة السعودية وسنغافورة القادمة في المقال التالي
يستقبل ملعب جامعة الملك سعود غداً الجمعة مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم لذا بدأ البحث يتذايد عن تردد قناة السعودية الرياضية، الناقل الحصري للمباراة لمتابعة اللقاء الهام في الجولة أل 8 من التصفيات، والتي يسعى الأخضر للفوز باللقاء للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة، التي يلاحقه فيها منتخب أوزبكستان بفارق نقطتين فقط عن السعودية، تبدأ القناة بثها للمباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، من خلال الاستوديو التحليلي للمباراة والذي يقوده الإعلامي عبد العزيز البكر، يستضيف من خلاله خبراء التحليل الرياضي لتحليل اللقاء الهام.
رؤية المملكة 2030 لتطوير الرياضة
أعلن الأمير/ عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي خلال مؤتمر التواصل الحكومي أن رؤية المملكة 2030، تولي الرياضة أهمية كبيرة، من خلال تعزيز ونشر الرياضة واستضافة الفاعليات العالمية الكبرى، وأشار أن المملكة سوف تستمر في نقل السوبر الإيطالي والإسباني في كرة القدم خلال الأعوام القادمة على قنوات السعودية الرياضية، بالإضافة إلي السوبر جلوب في كرة اليد، وسباقات الفور ميلا إي 2022، وسباق رالي داكار، والعديد من المنافسات الرياضية الكبرى التي سوف يسعد بها المشاهد داخل المملكة وخارجها.
تردد قناة السعودية الرياضية 2021 الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12149
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|12015
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
موعد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة
- السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.
- السابعة مساءً بتوقيت : تونس والجزائر والمغرب.
- الثامنة مساءً بتوقيت : مصر والسودان ودولة ليبيا.
- التاسعة مساء بتوقيت : السعودية، قطر، البحرين، اليمن، الأردن، العراق، اليمن، فلسطين، لبنان.
- العاشرة مساءً بتوقيت : دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عٌمان.
معلق مباراة السعودية وسنغافورة على قناة السعودية الرياضية
أعلنت إدارة قنوات الرياضية السعودية أن معلق اللقاء هو المعلق، عبد الله الغامدي على القناة الرياضية الأولى.
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