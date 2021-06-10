نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف OnePlus 9 الجديد من ون بلس | هاتف رائد بمواصفات ممتازة في المقال التالي

قامت شركة OnePlus مؤخراً بالإعلان عن أحدث هواتفها الرائدة وهما OnePlus 9 ، OnePlus 9 pro وكذلك توجد نسخة أخري من الهاتفين مع بعض التنازلات لتقليل السعر ، وفيما يلي نستعرض مواصفات هاتف OnePlus 9 والذي يأتي مع شاشة أموليد وكذلك يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. مواصفات هاتف OnePlus 9: ‌يزن الهاتف 192 جراماً.

‌يتوفر بدعم لخاصية الـNFC.

‌خامات الهاتف من الزجاج سواء من الأمام أو الخلف ، بالإضافة إلى وجود إطار من البلاستيك.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، لكن لا يمكن تركيب كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌واجهة المستخدم الخاصة بالهاتف OxygenOS 11.2.7.7 المبنية علي نظام تشغيل Android 11.

‌شاشة الهاتف 6.55 إنش من نوع Fluid Amoled تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 402 بكسل لكل إنش.

‌كما تدعم الشاشة HDR10+ وكذلك التردد العالي أيضاً حتي 120 هيرتز.

‌تحتل الشاشة نسبة 87.6% من جسم الهاتف مع سطوع يصل إلى 1100 شمعة ، بالإضافة إلي دعم خاصية Always on Display.

‌توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 علي كلاً من ظهر وشاشة الهاتف.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888 نواته الأقوي بتردد 2.84 جيجاهيرتز من نوع Kryo 680.

‌المعالج يتوفر بدقة تصنيع 5 نانو متر ، بالإضافة إلى وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.

‌يتوفر الهاتف بنسختين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

‌ذاكرة التخزين من نوع UFS 3.1. الكاميرات: ‌كاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، تدعم Auto-HDR ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار لكل ثانية.

‌أما بالنسبة للكاميرات الخلفية فالهاتف يأتي بإعداد ثلاثي للكاميرات : الأولي 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم Omnidirectional PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع وتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 ، وأخيراً كاميرا خاصه بالتصوير Monochrome بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

‌تدعم الكاميرات Hasselblad Color Calibration, dual-LED ، وأيضاً HDR والتصوير panoramic.

‌يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K بمعدلي التقاط 30/60 إطار ، وكذلك بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/240 إطار.

‌بالإضافة إلي دعم التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ستيريو تدعم خاصية Active Noise Cancellation وأيضاً خاصية Dolpy Atmos.

‌لكن لا يوجد بالهاتف مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌بالإضافة إلي دعم Haptic feedback.

‌بصمة الهاتف موجوده في أسفل الشاشة من نوع Optical.

‌البطارية بحجم 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 29 دقيقة فقط.

‌كما يدعم أيضاً الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 وات.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 3.1.

‌الوان الهاتف : الأسود ، الأزرق الفاتح و Winter Mist. سعر هاتف OnePlus 9: 730$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 11500 جنية مصري.

830$ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 13000 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف OnePlus 9 الجديد من ون بلس | هاتف رائد بمواصفات ممتازة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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