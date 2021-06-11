نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استرجاع الصور المحذوفة من ايفون عبر عدة وسائل مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استرجاع الصور المحذوفة من ايفون سؤال كثيرّا ما يطرح على محركات البحث، بسبب فقدان بعض الصور التي تم التقاطها والاحتفاظ بها على ذاكرة الآيفون، ولكنهم بطريق الخطأ فقدوها أو قام المستخدم بمسحها ولكنه اكتشف أنه يحتاجها فيما بعد ويريد استرجاعها.

كيفية استرجاع الصور المحذوفة من ايفون لملف المحذوفات

● عندما يتم حذف بعض الصور أو الفيديوهات، فإنها لم تحذف بشكل نهائي من الهاتف وإنما تنتقل إلى ملف آخر يسمى ملف المحذوفات يحتفظ بها لمدة 30 يوم ثم يقوم بحذفها تلقائياً.

● ولذلك عندما يريد الشخص استرجاع الصور التي قام بحذفها عليه أن يبادر قبل مرور ثلاثين يوم يبدؤون من تاريخ الحذف.

● وهنا عليه أن يتوجه إلى ملف يكتب عليه الصور، ثم ينتقل إلى ملف المحذوفات الحديثة ويضغط عليه ثم يبدأ في تحديد الصور الذي يرغب فيه استرجاعها مرة أخرى.

● وبعد تحديدها يذهب إلى قائمة الإعدادات، التي تتشكل في ثلاث نقاط فوق بعضهم البعض في يمين الشاشة يتم النقر عليها ثم يتم النقر على كلمة استعادة الصور المحددة.

● في حالة كان يريد أن يعيد جميع المحذوفات، فبدون تحديد يتجه إلى أسفل الصفحة من جهة اليمين ويضغط على كلمة استعادة الكل.

استعادة الصور المحذوفة عن طريق الآي كلاود الخاص بالآيفون

عندما يسأل البعض عن كيفية استرجاع الصور المحذوفة من ايفون من خلال سحابه الاي كلاود فإن الإجابة تتمثل في الخطوات التالية:

● التوجه إلى إعدادات الايفون والنقر على تبويب التطبيقات والبيانات.

● ثم النقر على كلمة استعادة من النسخ الاحتياطي من الاي كلاود، ومن خلال تسجيل الدخول للاي كلاود يتم النقر على النسخ الاحتياطي الخاص بالصور المحذوفة من هاتف الايفون.

● ثم يتم الإنتظار لعدة دقائق حتى تنتهي عملية استعادة النسخ الاحتياطي واستعادة الصور المحذوفة بنجاح.

برنامج imyfone d back لاستعادة الصور المفقودة على الايفون

● هذا البرنامج يتم تحميله من متجر الايفون آب ستور حيث أنه أحد إجابات سؤال كيفية استرجاع الصور المحذوفة من ايفون.

● ثم يتم استخدامه بكل بساطة حيث أنه يمتلك واجهة وطريقة استخدام سهلة جدًا.

● ثم من خلاله يتم استعادة جميع البيانات التي تم حذفها من الايفون، سواء كانت صور أو فيديوهات أو ملفات.

● وهنا يقوم البرنامج بعرض جميع البيانات المحذوفة لاختيار بند الصور لاستعادتها.