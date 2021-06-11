نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الوطنية التونسية الأولى الناقلة ديربي المغرب العربي تونس vs والجزائر على نايل سات فيديو في المقال التالي
تردد قناة الوطنية التونسية الأولى الجديد 2021، من أهم كلمات البحث اليوم في تونس والجزائر، لنقلها اللقاء المرتقب بين الكبيرين الليلة، من ملعب حماد العقربي رادس سابقاً، القناة تقدم العديد من البرامج المتنوعة ومن ضمنها البرامج الرياضية، وهي أهم القنوات الفضائية التونسية من حيث المشاهدة، فهي القناة الرسمية التي يتم نقل أخبار الدولة من خلالها، وتستخدم القناة أحدث أجهزت البث الرقمي في العالم كي تقدم شاشة جيدة لمشاهديها تلبي طموحاتهم وكذالك تحرص على تميز المحتوى الذي يقدم من خلالها سواء كان هذا المحتوى رياض مثل مباريات كرة القدم، أو سياسي من خلال برامج ألتوك شو السياسية، أو أي مجال أخر أقتصادي اجتماعي، ثقافي، فني.
تردد قناة الوطنية التونسية الأولى 2021 نايل سات
|القمر
|نايل سات
|التردد
|10779
|الاستقطاب
|H
|الترميز
|27500
|التصحيح
|4/3
مباراة تونس والجزائر الليلة
تستعد القناة لتغطية متميزة للقاء الليلة الهام من خلال نقل الاستوديو التحليلي للمباراة، بداية من الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة تونس العاصمة، تستضيف من خلاله نجوم المنتخبين الجزائري والتونسي لتحليل اللقاء، قبل أن تبدأ فاعليات المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت “تونس، الجزائر، المغرب” الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
تردد قناة الوطنية التونسية الأولى فائق الجودة
|القمر الصناعي
|هوت بيرد
|تردد القناة
|12149
|معامل الاستقطاب
|V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
التليفزيون الرسمي التونسي
أنطلق البث التليفزيوني في تونس في 1966/05/31، بقناة تحمل اسم قناة الإذاعة والتلفزة التونسية، والتي بعد ذالك تم تغيرها أكثر من مرة باسم القناة السابعة التونسية، ثم الآن أصبح هناك أكثر من قناة تلفزيونية أهمها وأكثرها متابعة هي الوطنية التونسية، وبدأت بعد ثورة الياسمين 2011 أطلاق أكثر من قناة تلفزيونية خاصة، بعد أن كانت القناة الوطنية التونسية هي المنبر الإعلامي الوحيد في تونس، والقنوات التونسية تبث برامجها بتقنية HD / SD، كي تستطيع أغلب فئات الشعب التونسي متابعة برامجها على مختلف الأجهزة العالية الجودة والعادية.
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