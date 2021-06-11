نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تونس Vs الجزائر” تردد قناة التونسية 1 الدولية Tunisia Nat 1 الناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي
تردد قناة التونسية 1 الدولية الأولى في الدولة التونسية ومن رواد القناة الفضائية الرياضية في منطقة شمال إفريقيا، وتقوم القناة بنقل العديد من المباريات الودية للمنتخب الوطني التونسي والعديد من المباريات الدولية ولتصفيات التي يشارك الفريق فيها لنقل المباريات ومتابعتها من محبي ومشجعي كرة القدم بين صفوف الشعب، وتقوم بنقل مباراة تونس والجزائر اليوم في إطار المباريات الودية التي تأتي كتصفيات لبطولة كأس العالم العام المقبل بقطر 2022.
المباريات الودية في منطقة شمال إفريقيا
وتعتبر القناة التونسية الأولى من أعلى القنوات الرياضية متابعة في جميع أنحاء العالم العربي، حيث تقوم بنقل المباريات الدولية العديد لأنها تبث من الأقمار الصناعية نايلسات ويوتيلسات بتغطية عالية لتشمل مناطق شمال أفريقيا ودول الخليج وجنوب أوروبا، بخاصية عالية الجودة اتش دي بدون تقطيع واستوديوهات تحليلية تحضر أفضل المعلقين الرياضيين والمحللين بما يزيد المباريات حماسة.
مباراة تونس Vs الجزائر
ديربي عربي اليوم على القناة التونسية 1 الرياضية يلتقي فيه الفريقين التونسي والجزائري وسط متابعة وتشجيع عربي لكلا الفريقين والتمنيات بالأداء العالي والتفوق وتأهل الفريق الأقوى لبطولة كأس العالم بقطر بالعام المقبل، وقد تحدد موعد ومكان إقامة المباراة اليوم بعد الاستعداد الجيد من كلا الفريقين لأداء متميز بعد الاستعدادات الجيدة التي تحضر لها الجميع والتغييرات اللازمة للفوز بتلك المباراة.
|المباراة
|مباراة تونس والجزائر
|البطولة
|مباراة ودية في تصفيات كأس العالم 2022
|الموعد والتوقيت
|تنقل اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
|الملعب
|الملعب الأوليمبي حمادي العقربي في رادس.
|القنوات الناقلة
|القناة التونسية 1 الدولية على نايل سات ويوتيلسات.
- تذاع المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.
- أو في تمام 9:00 مساء بتوقيت السعودية.
- كما تذاع في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت تونس والجزائر.
تردد قناة التونسية 1 الدولية
تنقل القناة على عدد من الأقمار لضمان تغطية أكبر ونقاء عالي في الصورة، ويكون الترددات كالتالي:
|على قمر نايل سات
|قمر عرب سات بدر 4
|قمر هوت بيرد 13 شرق
|المنطقة شمال وغرب أفريقيا على النايل سات 7 غرباً
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وتقوم الاستوديوهات التحليلية اليوم بنقل تحليل كل مباراة وأداء الفريقين وقياس مدى الاستعداد الجيد للمباراة بعد انتظار وتأجيل طوال الفترة الماضية بسبب فيروس كرونا.
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