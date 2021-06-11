تردد قناة عمان الرياضية الجديد 2021 HD

قناة عمان الرياضية هي أحد القنوات المتميزة داخل عمان وفي الوطن العربي كُلََّه، حيث تهتم القناة بنقل مباريات الدوري العماني، وكذلك كلّما يقام داخل عمان من بطولات رياضية، وأيضًا ما يقام داخل الوطن العربي من مباريات وغيره، وقناة عمان الرياضية كان قد تم إطلاق البث الخاص بها في عام 2006، حيث بدأت القناة ببرنامج واحد، ثم قامت القناة بزيادة ساعات البث، وكذلك العمل على تقديم عدد من البرامج الرياضية، التي تعمل بدورها على متابعة كل جديد في مجال الرياضة على مستوي دولة عمان، كذلك فإن القناة تقوم بعرض برامجها المتواصلة على مدار اليوم كاملاً.

تردد قناة عمان

عملت قناة عمان الرياضية منذ انطلاقها على تقديم الكثير من البرامج الجيدة والمميزة، التي تهدف بدورها لتوصيل كل جديد يتعلق بأمور الرياضة للمشاهد العماني، كما عملت على تواجد أكبر الخبراء الرياضيين بالقناة، كما تم عمل أستوديو تحليلي قادر علي تحليل جميع مجريات الرياضة، حيث يضم أفضل النخب الرياضية، وكذلك تضم القناة أطقم إذاعية جيدة، وكذلك تملك القناة شبكة مراسلين، لديهم القدرة على نقل جميع الأحداث الرياضية داخل عمان، فأصبحت برامجها متميزة ولها دور كبير في نشر الرياضة داخل عمان، أما تلك البرامج فتشمل:

برنامج الدكة.

عناوين.

المنصة.

برنامج الكأس الغالية.

بعد الصافرة.

الكأس والناس.

مشوار مدرب.

فرسان التحدي.

لياقة ورشاقة.

طفولة وبطولة.

صدي الجماهير.

كأس جلالة السلطان.

يمكن القيام بالحصول علي تردد القناة، وذلك بهدف مشاهدة المباريات والبرامج الرياضية، التي تقام داخل السلطنة، أو متابعة الأحداث لرياضية العربية المختلفة، وذلك من خلال الدخول على القائمة من الريموت الخاص بالرسيفر، ثم نختار الترددات، بعد ذلك يتم الضغط على إدخال تردد، ثم نضغط على البحث، بعدها سوف يتم تنزيل القناة المطلوبة، نضغط بعدها على تثبيت، أما عن الترددات المختلفة لقناة عمان الرياضية فإنها تشمل الاتي:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12111 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4