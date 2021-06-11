تردد قناة المجد للقران الكريم الجديد 2021 نايل سات وعرب سات

قناة المجد للقران الكريم هي إحدى القنوات الدينية التي تبث برامجها عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وتعتبر من كذلك من أفضل القنوات وأكثرها مشاهدة على مستوي الوطن العربي، وأيضًا على مستوي العالم الإسلامي، وتبث القناة أيضًا برامجها عبر القمر الصناعي نايل سات، ويقوم الكثيرون بالبحث عن الترددات الخاصة بالقناة، وذلك بهدف تنزيلها وتثبيتها عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، حيث تقوم القناة ببث الكثير من القراءات المختلفة والمتنوعة بأصوات العديد من مشايخ الوطن العربي، خاصة من مصر والسعودية.

قناة المجد للقران الكريم

قناة المجد للقران الكريم، هي إحدى القنوات التي ت إطلاقها عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك بهدف إذاعة القران بشكل يومي، وعلى مدار 24 ساعة، كما أن القناة تتميز بالكثير من المميزات الأخرى العديدة لعل منها:

تقوم القناة بتقديم التلاوات على مدار اليوم، وذلك دون انقطاع.

تعتبر من أكثر القنوات مشاهدة على مستوي الوطن العربي، والعالم الإسلامي.

يقوم القناة بتقديم العديد من أشهر القراء والمشايخ على مستوي الوطن العربي والإسلامي، مع تقديم ترجمة مصاحبة للقراءات المختلفة.

تحرص قناة المجد على تقديم التلاوات المختلفة، مصحوبة بشرح معاني الكلمات وتوضيحها، خاصة الصعب منها.

تعمل القناة على إيصال التلاوة مترجمة لجميع أنحاء العالم، حيث يتم تَرْجَمَة القراءات من العربية للغتين الإنجليزية والفرنسية.

من أشهر المشايخ التي تحرص القناة على تقديمهم للجمهور، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ فارس عباد، والشيخ عبد الرحمن السديس، والشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ أبو العينين شعيشع.

تردد قناة المجد للقران الكريم

يمكن للكثير من المتابعين للقناة، والراغبين في تنزيلها من خلال أجهزة الاستقبال لديهم أن يقوموا بالضغط على القائمة، ومن ثم اختيار الترددات، بعد ذلك يتم إدخال التردد الخاص بالقناة، والبحث عنه، وبعد ذلك يتم الضغط على تثبيت، ويتم عمل حفظ للقناة، أما الترددات الخاصة بالقناة التي يتم البث عليها، فإنها تتمثل في الاتي:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب راسي