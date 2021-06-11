تردد قناة السنة النبوية hd 2021 علي كافة الاقمار الصناعية

قناة السنة النبوية هي إحدى القنوات المتميزة، والتي تقوم بعرض صحيح السنة من أحاديث، ويتابعها الكثير من المشاهدين، وذلك بغرض التعرف على الأحاديث النبوية الشريفة، والقناة تبث عبر 24 ساعة من السعودية، كما تبث القناة من خلال المسجد النبوي الشريف، حيث تهتم القناة بنقل الشعائر كالصلاة وغيرها وذلك طوال اليوم، وفى المدّة الأخيرة حدث أن تم تغيير الترددات الخاصة بأغلب القنوات، وذلك عبر الأقمار الصناعية المختلفة، ومنها القمر لصناعي نايل سات، مما جعل الكثير من المشاهدين والمتابعين للقناة، يبحثون عن الترددات المختلفة للقناة، وذلك عبر الأقمار الصناعية التي تبث من خلالها، وذلك حتي يسهل العمل على التقاطها.

قناة السنة النبوية

تعتبر قناة السنة النبوية أحد اشهر القنوات الدينية، والتي تبث على مدار اليوم من المسجد النبوي الشريف، كما تحرص القناة على إذاعة الأحاديث النبوية الموثوقة، كما تقدم كلّما يتعلق بتفسيرها، فهي تعتبر من القنوات التي تحرص علي تقديم السيرة النبوية المطهرة بشكل مبسط، ولذا فإن القناة تحظي بنسب مشاهدة عالية بين المسلمين في العالم، وفي وطننا العربي، ولقد تم إطلاق أول بث للقناة في عام 2009 بالمدينة المنورة، كما تتميز القناة أيضا بنقل الصلوات الخمس من داخل المسجد النبوي، وذلك بشكل مباشر، ومن القنوات الدينية أيضا قناة المجد للقران الكريم، أما عن مميزات القناة بالنسبة للأجيال الصغيرة، فإنها تربي فيهم قيم التمسك بالسنة النبوية والعمل بها، كما تدفعهم نحو العمل بمبادئ الإسلام، وكذلك التمسك بسنة النبي الأكرم علية افضل الصلاة والسلام، كما تساعد على نشر المعرفة بتعاليم الإسلام، خاصة داخل المجتمعات الأوربية.

تردد قناة السنة النبوية

يمكن لمن يبحث عن قناة السنة النبوية، أن يقوم بالدخول للقائمة الموجودة بالريموت الخاص بالرسيفر، بعد ذلك يتم البحث واختيار الترددات، ثم نقوم بإدخال التردد المطلوب، ونضغط على أيقونة بحث، تظهر لنا بعد ذلك تثبيت نضغط عليها، ليتم وجود القناة لدينا يمكننا العمل على إدخال الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12149 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 12015 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي