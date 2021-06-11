نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Jordan Sports HD-SD تردد قناة الأردن الرياضية جوردن سبورت الجديد ٢٠٢١ على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إشارة تردد قناة الأردن الرياضية “جوردن سبورت Jordan Sports HD-SD” الجديد ٢٠٢١على النايل سات، والتي تبث إشارة ترددها بتقنية بث ذات جودة عالية HD، بإضافة للبث بالتقنية العادية SD، حيث يتعاظم البحث اليوم على تردد قناة الأردنية الرياضية مع انطلاق مباراة الأردن ضد الكويت في إطار مباريات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، وتعتبر قناة الأردن الرياضية من قنوات الرياضة العربية المتفردة بأسلوب شيق فيما تقدمه من استوديوهات تحليلية تواكب المباريات التي تقوم بنقلها، وذلك بفضل مجموعة عمل من مقدمي البرامج والمذيعين المهنيين أصحاب الخبرة والقبول لذي متابعي ومشاهدي القناة.

تردد قناة الأردن الرياضية جوردن سبورت Jordan Sports HD-SD نايل سات

ويجب الإشارة إلى أن قناة جوردن سبورت الأردنية “Jordan Sports” من القنوات التي تبث إشارة ترددها بصورة مفتوحة بدون تشفير، أي أنها من القنوات المجانية والمفتوحة، كما تتميز القناة بكونها من القنوات متواصلة البث بدون انقطاع أو توقف طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة، وقد حرصت القناة على استخدام أفضل طرق وتقنيات البث، وذلك حتى تنال استحسان ورضا متابعيها ومشاهديها.

وتتبع قناة الأردن الرياضية في ملكيتها التلفزيون الأردني، وتقوم قناة جوردن اسبورت الرياضية بتغطية متميزة لكافة الفاعليات والأحداث الرياضية، سواء كانت محلية أو عربية أو عالمية، كما تقدم القناة تقارير عن الدوري الأردني لكرة القدم وكذلك بطولات كرة السلة واليد والطائرة، أي أن القناة تغطي كافة الفاعليات للبطولات الأردنية في جميع الألعاب الرياضية.

تردد قناة الأردن الرياضية جوردن سبورت ٢٠٢١



اسم القناة القمر الصناعي التردد، القطبية الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ الجودة قناة الأردن الرياضية SD نايل سات 11957 افقي (H) 27500 5/6 SD Jordan Sport HD نايل سات 12398 رأسي (V) 27500 5/6 HD

معلومات قناة الأردن الرياضية



النوع حكومي المالك الحكومة الأردنية، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني البلد الأردن اللغة العربية الموقع الرسمي الصفحة الرسمية على فيس بوك تقنية البث HD-SD

وبذلك نكون قد قدمنا لمتابعي موقعنا “ثقفني” التردد الجديد والصحيح لقناة الأردن الرياضية “جوردن سبورت Jordan Sports”، ويمكن مشاهدة شاشة القناة والاستمتاع بما تقدمه من مباريات وأحداث رياضية بمجرد تحميل تردد القناة على جهاز الاستقبال “الرسيفر” ويجب أن ننوه إلى أنه يمكن مشاهدة مباراة العراق وهونج كونج على تردد قناة العراقية الرياضية، أو تردد قناة الشباب سبورت الرياضية العراقية، وفي حال رغبتم في الاستعلام ومعرفة أي تردد قناة أخرى، يمكنكم كتابة اسم القناة في تعليق، وسنجيبكم بالتردد الصحيح لأي قناة ترغبون في مشاهدتها.