نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “افتتاح اليورو” تردد قناة ليبيا التعليمية Libya Education TV الناقلة لمباراة ايطاليا وتركيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ليبيا التعليمية على القمر الصناعي نايلسات التي تقوم بنقل الدروس التعليمية للطلاب وأيضا عدد من المباريات الخارجية، وقد أعلن الموقع الرسمي للقناة اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 نقل القناة لمباراة افتتاح اليورو التي يتابعها الملايين، مباراة إيطاليا وتركيا، عبر شاشتها المفتوحة تيسيرا على المتابعين للمباراة بدلا من متابعة القنوات المشفرة التي تنقل المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة اليورو

وتتابع العديد من القنوات الليبية طوال الفترة الماضية نقل المباريات والبطولات الكبيرة والهامة، من نهائي كاس إيطاليا وكاس أسبانيا وما إلى ذلك تيسيرا على متابعي ومحبي كرة القدم من جميع الدول العربية بمشاهدة المباريات الهامة والكبيرة، وتقوم القناة اليوم الجمعة بنقل مباراة بين فريقي إيطاليا وتركيا وهي مباراة الافتتاح.

مباراة إيطاليا وتركيا

أعلنت قناة ليبيا التعليمية اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي النقل الرسمي لمباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا المسماة ببطولة اليويو 2021 التي يتطلع الملايين لمتابعتها، على شاشتها وقت المباراة، ويقوم الاستوديو التحليلي التميز للقناة بمتابعة القناة وأحداثها لتحليل حفل الافتتاح وأيضا المباراة دقيقة بدقيقة، ومتابعة الأحداث وأداء الفرق واللاعبين أيضا.

موعد مباراة افتتاح اليويو 2021

تقرر نقل مباراة افتتاح اليورو بين فريقي إيطاليا وتركيا اليوم على قناة ليبيا التعليمية في التوقيتات التالية:

الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة السابعة مساء بتوقيت جرنتش.

تردد قناة ليبيا التعليمية

تستقبل القناة الليلة مساء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة عبر القناة الليبية التعليمية المفتوحة، وتظهر على الريسيفر باسم Libya Education TV ويتم استخراجها بطريقة سهلة بالإحداثيات التالية: