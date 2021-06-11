نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2021 مضمون برقم الـ ID في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات البحث من قبل الكثير من محبي وعُشاق اللعبة في كل مكان، لمعرفة أفضل طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2021 بشكل مضمون وشرعي 100%، وبعيدًا عن الخداع والتعرض للنصب والهاكرز، لذا يحاولون بشكل دائم الحصول على الماسات من خلال المواقع الرسمية المعتمدة التي تتيح وتوفر عملية الحصول عليها من خلال رقم معرف اللاعب، أو ما يُطلق عليه رقم الـ ID، حيث يتم الشحن مقابل الخصم من رصيد بطاقتك أو من حسابك البنكي، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية، لاسيما مع النجاح الكبير الذي تحققه اللعبة على جميع المستويات وتحقيقها نسب تحميل قياسية على مختلف المنصات الإلكترونية.

شحن جواهر فري فاير free fire 2021

في البداية وقبل أن نوضح لكم طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2021 بكل سهولة عبر المصادر الرسمية المختلفة، الماسات مقابل المال، نشير أبرز المعلومات عن لعبة فري فاير الإلكترونية الشيقة التي تنتني لطور الباتل رويال:

اللعبة تابعة لشركة Garena Free Fire.

سجلت أكثر اللعبات تحميلاً عبر الجوال عام 2019.

حصلت من قبل على جائزة أفضل لعبة شعبية بتصويت متجر جوجل بلاي.

تحقق أرباح سنوية تقارب المليار دولار أمريكي.

تحتوي على خريطة كُبرى مزودة بجميع المهام الأساسية من عتاد وأسلحة.

تسع لـ 50 لاعب للمنافسة القوية.

أقامت شراكات مع العديد من النجوم العالميين مثل كريستيانو رونالدو ومحمد رمضان.

أطوار لعبة قارينا فري فاير

الجدير بالذكر أن لعبة جارينا فري فاير تحتوي على 3 أطوار مختلفة تتضمن العديد من المنافسات، يمكن متابعتها في الجدول التالي:

الطور التصنيف والوصف الطور الكلاسيكي أو التصنيف يمكن اللعب فيه منفردًا أو مع زميل لك أو في مجموعة، يتم النزول من الطائرة للخريطة للمنافسة بين اللاعبين للحصول على الموارد ومحاولة البقاء على قيد الحياة. كلاش سكواد يتم من خلاله تحويل اللاعب مباشرة إلى حلبة قتال مصغرة بين فريقين من 4 لاعبين على 7 جولات مختلفة من أجل الفوز والوصول للمستويات المتقدمة. ساعة الزحمة ينتقل فيه اللاعب إلى طائرة برفقة 22 لاعب، بعد النزول من الطائرة في منطقة صغيرة من الخريطة مكتظة، يبدأ القتال مع الابتعاد عن منطقة الخطر، ومن يبقى أخيرًا على قيد الحياة هو الرابح.

طُرق شحن الجواهر عبر shop2game

أما عن كيفية شحن الجواهر فيمكنك تسجيل الدخول إلى موقع shop2game كأحد المواقع الأساسية أو من خلال الموقع الرسمي للعبة free fire.com، ثم اختيار الحصول على الماسات، ثم تسجيل رقم معرف اللاعب الأي دي الخاص بك، يلي ذلك اختيار عدد الجواهر التي تريد الحصول عليها، سيظهر لك القيمة التي سيتم خصمها من بطاقتك، ثم موافق، أو الشحن عبر بطاقة جوجل بلاي بخطوات مماثلة، وسيصلك رسالة بالشحن الجديد.

احصل الآن على 999 جوهرة

يأتي هذا في الوقت الذي حمل التحديث الجديدة للعبة عن مفاجأة سارّة للاعبين، وذلك بعد إتاحة إمكانية الحصول على 9999 جوهرة من خلال المشاركة في حدث عجلة الربيع الاستثنائي الأخير قبل استقبال تحديثات الصيف من فري فاير، يمكنك متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحة اللعبة على اليوتيوب، لمتابعة فيديو توضيحي بالتفاصيل.

أسعار شحن الجواهر مقابل النقود

أما عن أبرز أسعار الشحنات الخاصة بالحصول على الألماس والجواهر مقابل المال: