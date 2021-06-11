نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إيطاليا VS تركيا” القنوات المجانية الناقلة لافتتاح اليورو UEFA EURO 2020 .. تردد قناة ليبيا التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة “إيطاليا VS تركيا” اليوم على العديد من القنوات المفتوحة وأيضا قنوات بي ان سبورت المشفرة، حث تتحدى القنوات بي ان سبورت المشفرة وأعلنت عدد من القنوات المجانية الناقلة لمباراة افتتاح اليورو، منهم القناة العربية الأعلى مشاهدة بين العالم العربي تردد قناة ليبيا التعليمية التي أعلنت اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 نقلها مباراة افتتاح اليورو 2020 بين فريقي إيطاليا وتركيا على الهواء مباشرة.

بطولة يورو 2020

وتقوم مجموعة بي ان سبورت الرياضية باحتكار نقل أغلب البطولات العالمية في كرة القدم وجميع أنواع الرياضات، وقد لاقت اعتراضا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب عدم قدرة القنوات الأخرى بنقل البطولات ونهائيات البطولات العالمية بسبب البلاغات التي تقوم بها، وقد قامت العديد من القنوات بشراء العديد من البطولات الأوروبية ونقل الدوري الإنجليزي والإسباني بما جعل نفوذ مجموعة قنوات بي ان سبورت يتراجع بعض الشيء، كما تقوم قنوات عربية وأوروبية أيضا بنقل المباريات المشفرة لقنوات بي ان سبورت مجانا عبر شاشتها لتكون متاحة للجميع.

توقيت افتتاح اليورو UEFA EURO 2020

تنطلق اليوم المباراة الأولى في البطولة الأوروبية المسماة باليورو لعام 2020 مفتوحة بحضور 12 ألف مشجع على ملعب وتقوم العديد من القنوات المشفرة بنقلها بينما أعلنت عدد من القنوات المفتوحة، الأوروبية والعربية، بنقل المباراة الليلة مجانا على شاشتها وبخاصية عالية النقاء، ويتم نقل المباراة بالتوقيتات التالية:

تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتم نقل المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تبث بتوقيت جرنتش في الساعة الثامنة مساء.

المباراة مباراة “إيطاليا VS تركيا” البطولة بطولة اليورو 2020 الموعد والتوقيت الجمعة 11 يونيو 2021 الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الملعب ملعب الأولمبيكو- بمدينة روما القنوات المجانية الناقلة ZDF HD Germany

تردد قناة ليبيا التعليمية

وتقوم قناة بي ان سبورت ماكس بنقل المباراة اليوم مشفرة، ويقوم باستضافة المباراة ملعب الأولمبيكو بمدينة روما،بينما تقوم عدد من القنوات المجانية بنقل المباراة على الأقمار الصناعية أسترا وهيسباسات وهوتبيرد، ومنها قناة ليبيا التعليمية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اليوم “إيطاليا VS تركيا”