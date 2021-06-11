كيفية شحن نقاط فورت نايت وحصد نقود V-Bucks وبطاقة معركة

تزامنًا مع توفير كميات شحن نقاط فورت نايت والحصول على العملات النقدية وبطاقات المعركة، أطلقت fortnite، تحديثها للموسم الجديد، الذي يحمل العديد من الإضافات والمهام التي تناسب مرحلة جزيرة المركز وهيكل المعرض، بالإضافة إلى جهاز تحكم شاشة عرض المعلومات للسماح لك بالتخلص من الفوضى غير الضرورية، وذلك وفقصا لما نشره الموقع الرسمي للشركة المالية للعبة epic gmes، فضلاً عن إجراء تحسينات موسعة لمساعدة المتفوقين والمبدعين، الذي استطاعوا خلال الفترة الماضية من الوصول للمراحل المتقدمة، ما يساعدهم مستقبلاً من تفعيل تجربة مظهر وإحساس أكثر انسيابية.

أبرز إضافات تحديث فورت نايت

أما عن أبرز إضافات تحديث الموسم الإبداعي الجديد من فورت نايت، فقد تضمن الآتي:

تحسين تجربة اللاعب عند الدخول إلى مراكز المبدعين.

تجهيز البنايات والمعارض الزجاجية.

أصبحت البنيات الجاهزة والمعارض زجاجية

تغييرات العثور على اللاعبين مع قائمة اللعب

تحديثات بيئة اللعب

إضافة العديد من المواد الطبيعية والصناعية والمعادن المختلفة.

إضافة جهاز تحكم شاشة عرض المعلومات.

شحن النقاط والحصول نقود V-Bucks

أما بالنسبة لـ شحن نقاط فروت نايت والحصول على بطاقة المعركة مقابل 950 من نقود V-Bucks، فقد أوضحت اللعبة إنه يمكن الربح والفوز والحصول على النقود المتاحة حتى 1500 من خلال المشاركة في اللعبة والمسابقات الكبرى التي تنظمها، مع زيادة فرص الصعود والحصول على النقاط التي تمهد وتسهل عملية شراء بطاقة المعركة التالية أو العناصر من متجر العناصر، ويساعد ذلك في وصول اللاعب لمستويات متقدمة، والفوز على المنافسين، بالإضافة إلى البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.

إصلاحات المركبات والمشاكل الرئيسية

تضمن تحديث الموسم الثاني من fortnite أيضًا إصلاح العديد من المشكلات بجهاز حجم الضرر، وإصلاح المشكلة التي تسببت في تغيير فؤوس اللاعب عند استخدام كابينة تغيير الهيئات، كذلك تم إصلاح مشكلة منع الأقواس من إلحاق الضرر بمركبة Choppa أو الطائرة الشراعية، فضلاً عن إجراء تحسينات في خيارات الجزيرة، مع إمكانية الحصول على العتاد والأسلحة المختلفة التي تم تنويعها، لتناسب طبيعة المرحلة الجديدة.