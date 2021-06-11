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عمر شويل - جدة تردد قناة KSA sports HD 1 لمشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة اليوم في تصفيات كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام القادم، يتصدر المنتخب الوطني السعودي جدول المجموعة بعد أن حصد 14 نقطة من 4 فوز وتعادلين، فيما يأتي في المركز الثاني منتخب أوزبكستان برصيد 12 نقطة، فيما يأتي فريق منتخب سنغافورة في المركز الأخير وتأكد خروجة من التصفيات، مما يجعل المباراة سهلة على المنتخب الوطني السعودي، حيث يتم نقل المباراة على قناة السعودية الرياضية 1، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكه المكرمة.

تردد قناة KSA sports HD 1 لمشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة اليوم

تعد قناة السعودية الرياضية واحدة من القلاع الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات التي تقدم جميع مباريات المنتخب الوطني السعودي مجانا، كما تقوم القناة بنقل كافة المباريات والبطولات التي تلقي اهتمام المشاهد العربي مثل بطولة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، بطولات المنتخبات الوطنية المختلفة، وبعض البطولات الأوروبية مثل بطولة السوبر الاسباني، كما تقوم القناة بإذاعة العديد من البرامج الرياضية المختلفة عن مختلف الألعاب الرياضية، فيما يمكنكم مشاهدة مباراة اليوم بين منتخب السعودية ومنتخب سنغافورة علي التردد الجديد لقناه KSA sports 1 كالتالي:



التردد: 12418.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة السعودية الرياضية HD

يمكنكم إستقبال تردد قنوات السعودية الرياضية والتي يعرض العديد من المباريات على مدار الساعة بالإضافة إلي بعض البرامج الرياضية مثل الملعب استار، الانبعاث السعودي، خارج الصندوق، دوري الأولي، وغيره من البرامج الرياضية الهامه، حيث يمكنكم إستقبال تردد القناة كالتالي:

التردد 12418 القمر الصناعي عرب سات. الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500

كما يمكنكم ضبط تردد القناة على القمر الصناعي ياه سات كالتالي:

القمر الصناعي: ياه سات. التردد: 11746. الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

في الختام نوجه عناية السادة المتابعين في حالة عدم القدرة إلي الوصول إلي إشارة البث المباشر للقناة، وضح لنا في التعليقات أسفل هذا الموضوع تردد قناة KSA sports HD 1 لمشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة اليوم.