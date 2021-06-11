نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ماين كرافت الاصليه التحديث الأخير للأيفون والأندرويد لعبة Minecraft في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت ، التحديث الأخير 2021 هي النسخة من Minecraft التي تعمل علي الجوالات الذكية والتي تعمل بنظام التشغيل ios و الأندرويد. وهي واحدة من الألعاب القتالية المشهورة في العالم والبقاء على قيد الحياة. تتضمن هذه اللعبة الدخول إلى تجربة استكشافية وعالم ممتلئ بالحيوية ضخم تم تشغيله بطريقة عشوائية. طريقة اللعبة تتغير دائما وسوف تحتاج عزيزي المستخدم علي عناصر للبقاء فترة أطول علي قيد الحياة. ومن اللازم تسليح نفسك بمعدات الدفاع عن النفس والقضاء علي أعدائك. يمكنك من خلال اللعبة أن تختار بناء المناجم وإنشاء منزل تقوم بالعيش فيه داخل اللعبة. اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية تثبيت لعبة ماين كرافت علي أنظمة ios و أندرويد. من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ) فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

كيفية لعب لعبة Minecraft علي الآيفون والاندرويد

كيفية لعب Minecraft لأجهزة iPad و iPhoneو أندرويد مثيرة للغاية. كل هذا يتوقف على ما تريد القيام به ، بعد تثبيت لعبة ماين كرافت علي جوالك، ستفتح اللعبة وتبدأ في اللعب والتعرف علي مواصفاتها، ووضع اللعب العادي هو البقاء على قيد الحياة.

هناك الكثير من الأعداء في لعبة ماينكرافت الذين يجب مواجهتهم والكثير من التحديات. لذا فإن أفضل ما يمكنك فعله هو قضاء وقتك واستكشاف العالم المحيط باللعبة. حيث إنها تجربة مثيرة وممتعة بشكل كبير للغاية. الإبداع هو الثاني إلى لا شيء وعامل الانغماس الذي توفره اللعبة يتجاوز الحدود طوال الوقت. إلى جانب ذلك ، لديك أيضًا وضع لعب إبداعي. في الوضع الإبداعي يمكنك اللعب كما تريد والاستمتاع فقط بتجربة الأفكار الجديدة ، إنه أمر رائع لأنه يمنحك قدرًا كبيرًا من التحكم ويمكنك الاستفادة أكثر من هذه العملية. يعد هذا وضعًا رائعًا إذا كنت مبدعًا وتريد تجنب الخوف من الموت أو التعرض للهجوم ، فلا يوجد أعداء هنا ، لذلك يمكنك أن تكون مبدعًا قدر الإمكان.

مقارنة بين لعبة ماين كرافت للأيفون والاندرويد وماين كرافت للكمبيوتر

التحديث الأخير في لعبة Minecraft متاح لمنصات مختلفة بما في ذلك إصدار الجوالات المحمولة الذي تحدثنا عنه. وهناك الإصدار الأساسي الذي يحصل على المزيد من التحديثات وهو إصدار الكمبيوتر الشخصي ، وعدد التنزيلات لإصدارات الكمبيوتر أكثر مما أدي أن هناك فرقًا بين اثنان. يمكن لمستخدمي إصدار iPhone اللعب مع مستخدمي Xbox Live و Windows ، ولكن لا يمكنهم المحادثة داخل اللعبة مع مستخدمي إصدار Java من Minecraft ، قد لا تزعج هذه القيود معظم اللاعبين ، ولكن يمكن أن يكون هذا أحد أكبر العوائق إذا كنت ترغب في ذلك اللعب مع الأصدقاء والتفاعل معهم، على الرغم من أن طريقة اللعب هي نفسها بشكل عام في كل إصدار ، إلا أن هناك بعض الاختلافات الكبيرة في الأداء ، على سبيل المثال: Minecraft: PE و Minecraft: Windows 10 Edition على رسومات أكثر سلاسة وديناميكية من إصدار الكمبيوتر الشخصي التقليدي للعبة.

تحتوي لعبة ماين كرافت للكمبيوتر بعض الاختلافات وهي كالتالي:

حشود مختلفة مثل الخيول والذئاب والكثير من التنانين (تحرك الغوغاء شكل اللعبة التي تتأثر بالبيئة بنفس طريقة اللاعب).

لا يمكنك التحكم في الحيوانات في لعبة ماينكرافت (يمكن أن تصبح الحيوانات أقوى أو مفيدة بطرق أخرى).

(يمكن أن تصبح الحيوانات أقوى أو مفيدة بطرق أخرى). القدرة على تغيير شكل الكتل والأشياء والحيوانات بما في ذلك شخصيتك داخل لعبة ماين كرافت الاصليه .

. الوضع المتشدد (مثل وضع البقاء على قيد الحياة المغلق ، حياة واحدة لا أكثر.

لديك القدرة علي إضافة تحديثات وتعديلات علي لعبتك.

علي جانب أخر تحتوي لعبة ماين كرافت للايفون والاندرويد علي أشياء غير موجودة في إصدار الكمبيوتر مثل:

المكون الرئيسي في البناء داخل لعبة ماين كرافت.

الجذر الكبيرة مثل جذر البنجر (شمندر).

يمكنك تغيير أسم المستخدم الخاص بك فقط من إصدارات آيفون واندرويد.

متطلبات لعبة ماين كرافت للآيفون والاندرويد

متطلبات ماينكرافت الآيفون والأيباد هي، نظام ios 9 أو أكثر. أما متطلبات الاندرويد فهي كالتالي:

ذاكرة الوصول االعشوائي 2 جيجا كحد أدني.

إصدار أندرويد 4.0.4.

مساحة داخلبة متاحة 1 جيجا بايت.

كمستخدم لعبة Minecraft لأجهزة iPhone و iPad ، اندرويد لديك الكثير من الأسلحة في ماينكرافت وعليك صنعها بعناية حتي تتمكن من الدفاع عن النفس، ويمكنك العثور على Chest Recipes عبر الإنترنت ، ولكن لا يزال يتعين عليك العثور على موارد لمساعدتك في صناعة هذه الأشياء ، ومعظم الوقت يجب أن تتعمق في المناجم للحصول علي الأشياء.

تسمح لك بتسخير إبداعك دائما في لعبة ماين كرافت الاصليه، إنها متعة خاصة جدًا ورائعة ، فهي تقوم بعمل جيد مما يمنحك طرقًا جديدة لاستكشاف العالم والاستمتاع به على عكس الألعاب الأخرى التقليدية ، لا توجد لها أهداف رئيسية بغض النظر عن بقائك في الحياة، فهذا يعني أنه يمكنك تحسين تجربة اللعبة أو تعديلها بالشكل الذي تريده فهي تضيف الكثير من الإثارة للتجربة ويمكنك الاستمتاع بكل شيء دون ضغوطات أو تحديات أخري.

عزيزي القارئ زائر موقع ( ثقفني ) لقد أستعرضنا اليوم تحديثات لعبة ماين كرافت الاصليه التحديث الأخير 2021 للايفون واندوريد. والفرق بين تشغيل اللعبة علي الكمبيوتر الشخصي والجوالات المحمول. نتمنى لكم تجربة لعب رائعة ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.