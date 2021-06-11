تردد قناة الشارقة الرياضية 2021 الجديد على النايل سات والعرب سات بجودة عالية

القمر هوت بيرد التردد 11747 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

مباريات اليوم على القناة

تنقل قناة الشارقة مباراة هامة اليوم، بين منتخب الإمارات ومنتخب إندونيسيا‘ في إطار تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، ويستضيف اللقاء استاد زعبيل بنادي الوصل.

أهم ما يميزها القناة

تعد قناة الشارقة من أهم القنوات الرياضية العربية.

تقدم القناة للمشاهد البرامج والمباريات بشكل مجاني.

تنقل كافة الأحداث الرياضية على مدار 24 ساعة.

تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية نظراً للمحتوى الهادف التي تقدمه.

تمتلك نقل العديد من البطولات المحلية والخليجية والعالمية بشكل حصري.

تمتلك نخبة متميزة من المراسلين الرياضيين الذين ينقلون كل الأحداث الرياضية لحظة حدوثها، لكي يكون المشاهد على دراية كاملة لكل جديد.

تقدم العديد من البرامج الرياضية التي تستحوذ على اهتمام العديد من المتابعين.

تستخدم أحدث أجهزة البث التليفزيوني في العالم، لنقل المباريات والبرامج في أفضل صورة وأنقى صوت.

تمتلك العديد من الاستوديوهات المجهزة بأحدث الأجهزة.

لديها مجموعة مميزة من الإعلاميين الرياضيين المميزين.

إدارة القناة متعاقدة مع مجموعة متميزة من المعلقين الرياضيين المتميزين.

الحقوق التي تمتلكها القناة

كما ذكرنا سابقاً فإن قناة الشارقة تعد من أهم القنوات، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، وتقدم العديد من البرامج الرياضية المميزة، وتمتلك العديد من الحقوق الرياضية، من هذه الحقوق ما يلي:

دوري الخليج العربي.

كأس رئيس دولة الإمارات.

كأس الخليج العربي الإماراتي.

دوري الدرجة الأولى الإماراتي.

دوري كرة الصالات.

الدوري الأسباني لكرة السلة.

وفي الختام نتمنى أن نكون قد استطعنا أن نقدم لكم ما تودون معرفته، بخصوص تردد قناة الشارقة الرياضية 2021 الجديد، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.