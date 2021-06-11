نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النسخة الأقوي من هاتف ون بلس الجديد OnePlus 9 pro | المواصفات والمميزات في المقال التالي

تستمر شركة OnePlus في إثبات مكانتها في سوق الهواتف الذكية بهواتفها الجديدة OnePlus 9 و OnePlus 9 pro ، الهاتفان اللذان أعلنت عنهما الشركة مؤخراً فكانا خطوة الشركة للدخول في المنافسة. مواصفات هاتف OnePlus 9 pro: ‌يزن الهاتف 197 جراماً.

‌خامات الهاتف من الزجاج سواء في الظهر أو الشاشة ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول الهاتف.

‌الهاتف مقاوم لرذاذ الماء والغبار بمعيار IP68.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، لكن لا يدعم الهاتف المنفذ الخاص بكارت الميموري لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة ون بلس الخاصة OxygenOS 11.2.7.7.

كذلك يأتي الهاتف بدعم لخاصية الـNFC.

‌شاشة الهاتف 6.7 إنش من نوع LTPO Fluid2 AMOLED بجودة QHD+ ودقة 1440×3216 بكسل بمعدل كثافة 525 بكسل لكل إنش.

‌تدعم الشاشة 1B colors مع HDR10+ ، بالإضافة إلى التردد العالي حتي 120 هيرتز.

‌تحتل الشاشة نسبة 90.3% من جسم الهاتف ، وكذلك تصل درجة سطوع الشاشة إلي 1300 شمعة.

‌كما تدعم الشاشة أيضاً خاصية Always on Display.

‌كما توجد طبقة حماية علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 5.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم Snapdragon 888 بدقة تصنيع 5 نانو متر ، نواته الأقوي من نوع Kryo 680 بتردد 2.84 جيجاهيرتز.

‌بالإضافة إلي دعم معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.

‌يتوفر الهاتف بنسختين من سعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

‌ذاكرة التخزين من نوع UFS 3.1. الكاميرات : ‌يوجد بالهاتف أربع كاميرات خلفية : الأولي والأساسية 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم المثبت البصري OIS وكذلك التركيز التلقائي omnidirectional PDAF ، الثانية Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم 3.3x optical zoom.

‌الكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 ، أما الأخيرة خاصة بالتصوير Monochrome وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

‌تدعم الكاميرات HDR وتصوير الـPanorama وأيضاً Hasselblad Color Calibration ، وكذلك يوجد فلاش ليد ثنائي.

‌يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة 4K بمعدل التقاط 30/60/120 إطار ، وكذلك بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60/240 إطار لكل ثانية.

‌بالإضافة إلي دعم HDR والتثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.

‌أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم HDR وتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بمعدل 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ستيريو تدعم خاصية Dolby Atmos ، بالإضافة إلى دعم Noise Cancellation.

‌بصمة الهاتف Optical موجودة في أسفل الشاشة.

‌بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في غضون 29 دقيقة فقط.

‌وكذلك يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات حيث يمكن شحن الهاتف لنسبة 100% في زمن 43 دقيقة فقط.

‌مدخل الشحن من نوع Type-C 3.1.

‌يتوفر الهاتف بالألوان : الأخضر ، الأسود والفضي. سعر هاتف OnePlus 9 pro: ‌970$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 15300 جنية مصري.

‌1074$ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو حوالي 16800 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة النسخة الأقوي من هاتف ون بلس الجديد OnePlus 9 pro | المواصفات والمميزات - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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