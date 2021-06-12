هاتف بمواصفات تصوير فائقة يكتسح الأسواق هذا العام

سرّبت عدة مواقع مهتمة بشؤون التقنيات الحديثة مواصفات هاتف Honor القادم الذي سيحوي كاميرات تتمتع بقدرات تصوير فائقة.

وستضمن قدرات التصوير العالية لهذا الهاتف كاميرا أساسية متعددة العدسات، إحدى عدساتها ستتوضع في إطار دائري أعلى الواجهة الخلفية، وستكون دقتها 108 ميغابيكسل، اما العدسات الباقية فستتوزع في إطار دائري آخر أسفل العدسة الرئيسية، وستكون مسؤولة عن التصوير القريب والتصوير العريض وتصوير الماكرو، أما الكاميرا الأمامية فستكون ثنائية العدسة على الأغلب.

وسيحصل هذا الجهاز على هيكل مصنوع من المعدن والزجاج، وعلى شاشة OLED بمقاس 6.57 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وترددها 120 هيرتزا، فضلا عن أنها تتعامل مع تقنيات +HDR10 لعرض صور وفيديوهات فائقة الدقة.

وسيعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G ، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 642L.

كما جهزته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي.