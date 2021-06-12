نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المغربية الرياضية المفتوحة arryadia tnt 2021 الناقلة مباراة المغرب وبوركينا فاسو الليلة في المقال التالي
تردد قناة المغربية الرياضية المفتوحة على مختلف الأقمار محل بحث مكثف اليوم، نظراً لنقلها مباراة هامة في مرحلة إعداد المنتخب الوطني المغربي لمباريات تصفيات كـأس العالم قطر 2022 والتي تجمعه مع نظيرة منتخب بوركينا فاسو الليلة، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، القناة تنقل أيضاً جميع الفاعليات الرياضية التي تقام في مملكة المغرب، ومن أهم هذه المنافسات هي الدوري المغربي للمحترفين البطولة الرئيسية في المملكة والتي يتنافس عليها الأندية الكبيرة في المغرب، مثل الرجاء والوداد والجيش الملكي، وفيما سلي تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد.
نبذة مختصرة عن القناة أل ARRYADIA 3
القناة الرياضية هي قناة حكومية مغربية تابعة للتلفزيون المغربي، تم أطلاقها يوم 16 سبتمبر عام 2006 لتكون القناة رقم 3 في عدد القنوات التليفزيونية، وهي أطلقت لتغطي الأحداث الرياضية التي تقام بالمغرب، والقناة بها نسب مشاهدة مرتفعة كون أن الشعب المغربي يعشق الرياضة ويهوى متابعة مباريات كرة القدم، يقع مقر القناة الرئيسي في مدينة الربط بالدار البيضاء، وتبث جميع برامجها بالمجان على أكثر من قمر صناعي وفيما يلي التردد الجديد 2021 للقناة.
تردد قناة المغربية الرياضية HD
|القمر الصناعي
|نايل سات 102
|تردد القناة
|11476
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
|معامل الترميز
|27500
أهم البرامج الرياضية على القناة
تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية بالإضافة إلي مباريات الدوري، والمنتخبات المغربية في المراحل السنية المختلفة ومن أهم برامج القناة هو الملخص الأسبوعي الذي تقدمه عن الدوري الألماني لكرة القدم “البونديزليجا”، والذي يقدم كل أخبار الدوري وترتيب الفرق والهداف وكافة التفاصيل الخاصة بالمسابقة الكبرى المصنفة ضمن الدوريات الخمس الكبرى على مستوى العالم.
تردد قناة المغربية الرياضية الجديد
تنقل الليلة القناة المغربية الرياضية والقناة الأولى المغربية مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب بوركينا فاسو، في أطار أستعدادات المنتخب المغربي في فترة التوقف الدولي للمباريات الرسمية القادمة في تصفيات كأس العالم، وتبدأ النقل المباشر للمباراة في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي للمغرب، وتستعد القناة لتغطية اللقاء بصورة متميزة، نظراً لكثافة المشاهدة المتوقعة على المباراة من قبل أنصار ومشجعي المنتخب المغربي داخل المغرب وفي خارج المغرب أيضاً.
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