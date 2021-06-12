”أبل” تتخذ خطوة مهمة لمنافسة ”تسلا” في قطاع السيارات الكهربائية

فاجأت شركة ”أبل“ الأوساط التقنية والتجارية بإعلانها تعيين أولريش كرانز المسؤول التنفيذي السابق في شركة ”بي إم دبليو“ BMW، في طريقها لمنافسة شركة ”تسلا“ على قطاع السيارات الكهربائية.

ويعرف ”كرانز“ بأنه من المهتمين بالسيارات الكهربائية، واستعانت به ”أبل“ من أجل قيادة جهود صناعة السيارات الكهربائية الخاصة بها، وكان أحد مؤسسي Canoo، التي تعمل على سيارة كهربائية ذاتية القيادة.

وعمل كرانز خلال تواجده في BMW لمدة 30 عامًا، وقاد برنامج تطوير السيارات الكهربائية للشركة، الذي نتج عنه سيارة i3 الكهربائية، والسيارة الرياضية الهجينة المسماة i8.

وكانت شركة ”أبل“ قد عينت في 2018 دوغ فيلد أحد قادة شركة ”تسلا“ العملاقة، والذي عمل على طراز Model 3 وذلك في إطار استقطابها وتوظيفها عددًا من الكفاءات في قطاع السيارات الكهربائية.

وتمثل ”أبل“ منافسًا رئيسًا لشركات صناعة السيارات الحالية إذا أطلقت سيارة في أي وقت بفضل خبرتها في سلاسل التوريد، وتكنولوجيا البطاريات، وتجربة المستخدم.

وبدأت أبل تطوير السيارة في العام 2014، ولكنها أوقفت الجهود في العام 2016 للتركيز على منصة مستقلة يمكن أن تبيعها لشركات أخرى أو تستخدمها بنفسها، بحسب وكالة ”بلومبيرغ“.

وقبل عدة أشهر، أعادت شركة ”أبل“ تشغيل جهودها لتطوير سيارة كهربائية كاملة، ولكن التطوير لا يزال في مراحله الأولى، ولذلك من المحتمل أن يكون الإطلاق على بعد 5 سنوات على الأقل.