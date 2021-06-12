الكشف عن مواصفات وتصميم جهاز ”iPad mini” من ”أبل”

كشف تسريب جديد مواصفات وتصميم جهاز ”iPad mini“ اللوحي القادم من شركة ”أبل“.
وبحسب المسرب التقني جون بورسر المعروف بتسريباته الموثوقة فيما يتعلق بالأجهزة الخاصة بـ ”أبل“، وفريق ”FrontPageTech“، فإن جهاز ”iPad mini“ سيأتي بحجم أصغر وحواف أنحف، ولن يحتوي على زر الصفحة الرئيسية، ومع ذلك، فإن البصمة ستظل بشكل أساسي هي نفسها مثل ”iPad mini 5“.
كما سيأتي الجهاز اللوحي بشاشة أكبر بحجم يتراوح من 8.4 إلى 8.9 بوصة، ويبلغ قياسه 206.3 × 137.8 × 6.1 ملم، وسيحتوي على مستشعر بصمات الأصابع في زر الطاقة الممدود.
وتماما مثل ”iPad Pro“ و“iPad Air“، يتميز ”iPad mini“ الجديد بجوانب مسطحة بلمسة نهائية معدنية.
وبحسب التسريب، فإن جهاز ”iPad mini“ الجديد سيتحول من اتصال ”Lightning“ إلى ”USB-C“، وسيتم تزويده بمكبرات صوت محسنة بشكل كبير.
وسيتم تشغيل الجهاز اللوحي بواسطة مجموعة معالج ”Apple A14″، وسيكون هناك إصدار مزود باتصال ”5G“، وسيكون متوافقا مع قلم ”Apple“ الجديد الأصغر.
وسيتوفر الجهاز اللوحي في ثلاثة خيارات للألوان، وهي: الفضي والأسود والذهبي، وسيتم طرحه قبل نهاية العام الجاري.
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