سعر ومواصفات هواوي ميت 50 الخارق بالسعودية ومصر والدول العربية

هواوي ميت 50 ، هو أحدث هواتف شركة هواوي الصينية العملاقة في صناعة الجوالات الذكية في العالم، وتنافس شركة آبل الأمريكية في المجال التقني، وتتميز هواتف الشركة بجودة التصنيع، ومتانة الخامات التي تصنع منها، وتضم سلسلة جوالات Huawei Mate 50، جوال Huawei Mate 50 Pro، وهاتف Huawei Mate 50 Pro Plus، وتأمل الشركة أن تحقق سلسلة الهواتف الجديد النجاح الذي حققه هاتف Huawei Mate 40، وجوال Huawei Mate 40 Pro، وموبايل Huawei Mate 40 Pro Plus، والهاتف يحتوي على شاشة من نوع OLED تعمل باللمس، بالإضافة إلى ذلك يأتي الهاتف بكاميرات عملاقة تعطينا صور رائعة وغاية في الدقة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات هواوي ميت 50 بالسعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات هواوي ميت 50

يحتوي جوال Huawei Mate 50 على مواصفات غاية في الروعة والدقة وهى كما يأتي:-

تبلغ أبعاد الجوال 148.9*71.1*8.5 ملم. الجوال يأتي مصنوع من زجاج الغوريلا من الأمام، ومصنوع من السيراميك من الخلف، كما يحتوي على إطار معدني من الألمنيوم. يبلغ وزن الهاتف 185 جرام. يأتي الموبايل بألوان عديدة الذهبي، والفضي، والأزرق، والأسود، والأبيض. معالج الهاتف من نوع Kirin 1000، ويعمل بتكنولوجيا 7 نانو متر، والمعالج ثماني النواة. يحتوي على معالج رسوميات من نوع Mali-G76 MP16. يأتي الجوال بنوعين من حيث حجم الذاكرة الداخلية، النوع الأول يأتي بذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجابايت، والنوع الثاني مساحته 256 جيجابايت. الهاتف يأتي بنوعين من حيث الذاكرة العشوائية، الأول ذاكرته العشوائية 8 جيجابايت، الثاني مساحته 12 جيجابايت. يدعم تركيب كارت ميموري خارجي. لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن. يحتوي على مكبر صوت. الجوال يحتوي على مستشعر بصمات أسفل الشاشة، بالإضافة إلى ذلك مستشعر التسارع والتقارب، والبوصلة، وطيف الألوان.

مواصفات شاشة Huawei Mate 50

شاشة هاتف هواوي ميت 50 رائعة التصميم وكبيرة الحجم تجعلنا نستمتع بمشاهدة الفيديوهات من على الإنترنت ومواصفاتها كما يأتي:-

شاشة الهاتف من نوع OLED وتعمل باللمس، كما تحتوي على 16 مليون لون.

حجم الشاشة يبلغ 6.22 بوصة.

تبلغ دقة الشاشة 1080*2340 بكسل، بكثافة بكسلات 425 بكسل لكل إنش.

تستحوذ الشاشة على 88.3% من واجهة الجوال الأمامية.

معدل تحديث الشاشة 90 هرتز.

مواصفات كاميرات هواوي ميت 50

يحتوي جوال Huawei Mate 50 على ستة كاميرات، 4 كاميرات خلفية، وكاميرتان أماميتان ومواصفاتهم كما يأتي:-

الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية، دقة الأولى 50 ميجابكسل، وهى كاميرا عريضة، والثانية دقتها 8 ميجابكسل، وهى كاميرا تلي فوتو، بالإضافة إلى ذلك تعطينا تكبير بصري حتى 5X، والكاميرا الثالثة دقتها 16 ميجابكسل، وهى كاميرا عريضة جداً، والرابعة دقتها 5 ميجابكسل، وهى كاميرا خاصة بقياس العمق. تحتوي الكاميرات الخلفية على بصريات لايكا. تحتوي على فلاش من نوع LED مزدوج اللون، بالإضافة إلى ذلك تدعم التصوير البانوراما، والتصوير بجودة الـ HDR. تدعم التصوير بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل، وكذلك التصوير بجودة 720 بكسل. الكاميرا الأمامية مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 32 ميجابكسل، وهى كاميرا عريضة، أما الكاميرا الثانية فتبلغ دقتها 8 ميجابكسل، وهى كاميرا عريضة جداً. تدعم الكاميرات الأمامية التصوير بجودة الـ HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، وكذلك التصوير بجودة 1080 بكسل.

مواصفات بطارية Huawei Mate 50

تتميز بطارية هواوي ميت 50 بالقوة، ومواصفاتها كما يأتي:-

تبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير، كما أن البطارية غير قابلة للإزالة.

البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

تدعم البطارية الشحن السريع بقوة 40 وات، كما تصل نسبة الشحن إلى 75% في نصف ساعة.

سعر هواوي ميت 50

سوف نتعرف على سعر Huawei Mate 50 في السعودية ومصر والدول العربية وهى كما يأتي:-