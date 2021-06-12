طريقة تحميل فورت نايت أحدث نسخة في 2021 على الأندرويد والأيفون

تحميل فورت نايت ، لعبة فورت نايت أصدرتها شركة أيبيك للألعاب، وهي واحدة من أشهر ألعاب الاكشن والمغامرة وأفضلها، التي لها ملايين اللاعبين حول العالم وخاصتا في الوطن العربي، حيث تتميز فورت نايت بأنها تدعم جميع الأجهزة مثل الجوالات ( الأيفون والأندرويد ) وأيضا تدعم الكمبيوتر واللاب توب، يمكن بعد fortnite تحميل أن تقوم بلعبها بشكل فردي أو لعبها مع الأصدقاء أون لاين وقضاء وقت ممتع معهم، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة تحميل لعبة فورت نايت أحدث نسخة في عام 2021 لجميع الأجهزة بكل سهوله وفي 5 دقائق فقط، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تحميل فورت نايت

كيف احمل فورت نايت ؟ من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها اللاعبين حول العالم وخاصة في الوطن العربي، خاصة بعد قيام المطورين بعمل تعديلات وتحديثات لها، والتي أضافت للعبة الكثير من المميزات والإمكانيات المختلفة التي تشعر اللاعب بالكثير من المتعة، يمكن تحميل فورت نايت بكل سهولة لأنها تدعم جميع الأنظمة المختلفة مثل ( نظام الماك، والويندوز، وأجهزة الجوالات المختلفة )، ولكن لم يصبح fortnite تنزيل متاح على متجر جوجل بلاي ومتجر آبل ستور أصبح اللاعبين يواجهون بعض الصعوبة في تحميل فورت نايت للجوال ، ولكن لا تقلقوا سوف نخبركم في السطور القليلة القادمة طريقة تنزيل فورت نايت الاصليه بكل سهوله وبطريقة رسمية .

طريقة تحميل فورت نايت على الجوال اندرويد

يمكن لجميع اللاعبين من حول العالم تحميل فورت نايت أحدث إصدار 2021 بكل سهوله، وذلك عن طريق إتباع خطوات طريقة تحميل فورت نايت على الجوال :

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع ( fortnite.com ) الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت .

) الرسمي عن طريق شبكة الأنترنت . بعد الدخول إلى الموقع سوف تجد زر ( تحمل فورت نايت ) أنقر على هذا الزر .

) أنقر على هذا الزر . بعد ذلك سوف يتم فورت نايت تحميل تلقائيا في دقائق معدودة .

تلقائيا في دقائق معدودة . بعد الانتهاء من التنزيل انقر على خيار ( حفظ الملف ) .

ثم حدد مكان حفظ الملف على هاتفك، ثم قم بفتحه .

يجب عليك تحديث جميع الاعدادت الخاصة بالمتصفح الذي تستخدمه .

ثم حدد أعداد السماح الخاصة بالتطبيق .

أنقر على أيقونة ( تثبيت التطبيق ) .

بعد الانتهاء من تحميل فورت نايت للاندرويد يمكنك الآن فتحها والبدء في اللعب والاستمتاع .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة تحميل فورت نايت أحدث نسخة في 2021 للجوالات، هذه الطريقة هي واحدة من الطرق الرسمية والشرعية التي تمكنك من تحميل لعبة fortnite بكل سهوله وفي دقائق معدودة .