طريقة قفل أي محادثة واتساب برقم سري لحماية خصوصيتك من المتطفلين

كثيراً ما نستخدم تطبيق الواتساب في حياتنا وفي عملنا، حيث أن هناك ما يقرب من ملياري مستخدم لتطبيق الواتساب حول العالم، وبالتالي فإنه يحظى بشعبية كبيرة جداً، مما يجعلنا نستعرض طريقة قفل محادثات واتساب برقم سري حتى نمنع المتطفلين من معرفة أسرار حياتنا وصورنا وكافة البيانات المتعلقة بنا، وخاصة في حالة فقدان الهاتف أو سرقته وغيرها من الأمور، التي تجعل الآخرين يستخدمون هاتفك، وهناك العديد من الرسائل والصور الخاصة التي نتبادلها مع أهلنا وأصدقائنا والمقربين منا، وبالتالي فإنه يمكنكم استخدام هذه الطريقة السهلة، وذلك للعمل على حماية الرسائل والمحادثات عن طريق قفل أي محادثة واتساب برقم سري مما يحافظ على الخصوصية.

قفل أي محادثة واتساب برقم سري

لم يعد قفل محادثة واتساب برقم سري أمراً صعباً حيث عمل WhatsApp على إضافة هذه الخاصية الرائعة، والتي جائت ضمن رغبة المستخدم، وتنفيذا لجانب خصوصية البيانات، وهذا بدوه يعزز من قدرة الواتساب على حماية البيانات، ومن خلال هذا التقرير المبسط يمكن بكل سهولة بعد الآن متابعة الخطوات التالية وذلك للعمل على قفل أي محادثة واتساب برقم سري مما يجعل الدخول على رسائل واتساب المهمة أمراً صعباً للغير.

طريقة قفل أي محادثة واتساب برقم سري

هناك مجموعة من الخطوات السهلة التي يمكنك من خلالها قفل أي محادثة واتساب برقم سري لحماية البيانات الخاصة بك، واليك الخطوات التفصيلية التي توضح ذلك بالتفصيل.

تبدأ الخطوة الأول بفتح متجر جوجل بلاي.

ثم تحميل تطبيق Locker for Whats Chat App.

فتح التطبيق بعد تنزيله على الجوال الخاص بك.

سوف يطلب منك مباشرة تعيين كلمة مرور، وإعادة كتابة الرقم السري.

تفعيل تطبيق Locker for Whats Chat App.

قم الدخول على زر (+) بلس.

سوف تظهر جميع المحادثات الخاصة بك على الواتساب.

ثم إضافة المحادثة التي تريد أن تقوم بقفلها برقم سري.

ثم الدخول على تطبيق واتساب.

وبالتالي سوف يطلب منك التطبيق إدخال رقم سري حتى تتمكن من الدخول على المحادثة، وإعادة تأكيد كلمة المرور مرة اخرى.

كما يوفر التطبيق العديد من الخيارات المختلفة مثل إغلاق تطبيق الواتساب بالكامل والعمل على استخدام محادثات معينة من أشخاص يتم تخصيصهم من قبلك.