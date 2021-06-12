نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف ون بلس الجديد OnePlus Nord CE 5G | أهم المميزات والسعر في المقال التالي

يعد OnePlus Nord CE 5G أحدث إضافات شركة OnePlus إلي مجموعة الهواتف الذكية للشركة. يرمز CE إلى Core Edition ، وكما تقول الشركة أن الهاتف يحتوي على جميع المميزات الأساسية لهاتف OnePlus Nord الشهير. مواصفات هاتف OnePlus Nord CE 5G: ‌يزن الهاتف 170 جراماً.

خامات الهاتف من البلاستيك ، بالإضافة إلى وجود إطار من البلاستيك أيضاً.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، لكن لا يتوفر المدخل الخاص بكارت الميموري لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.

واجهة المستخدم الخاصة بالهاتف من نوع OxygenOS 11 المبنية على نظام تشغيل Android 11.‌

شاشة الهاتف 6.43 إنش من نوع Fluid Amoled تأتي بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 410 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 84.3% من جسم الهاتف ، بالإضافة إلى دعم التردد العالي حتي 90 هرتز.‌

معالج الهاتف ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcom Snapdragon 750G 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 8 نانو متر.‌

نواتي المعالج الأقوي من نوع Kryo 570 بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهيرتز ، بالإضافة إلى وجود معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 619.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إختيارات لسعة التخزين : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأخيراً 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.1. الكاميرات: ‌الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 ، تدعم HDR ، وكذلك تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية.‌

أما الكاميرا الخلفية فالهاتف مزود بثلاث كاميرات : الأولي 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3 ، وأخيراً كاميرا خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تدعم الكاميرات HDR والتصوير Panoramic ، كما يوجد كذلك فلاش LED.‌

بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيدعم الهاتف التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو التصوير بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل 30/60/120 إطار لكل ثانية.‌

بالإضافة إلي دعم التثبيت الالكتروني Gyro-EIS. مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو لكن جودة الصوت واضحة ونقية ، وكذلك يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

وكما المتوقع فإن بصمة الهاتف موجودة في أسفل الشاشة ، مع إمكانية فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.‌

بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير من نوع Lithium polymer تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات ، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 70% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

مدخل الشحن من نوع Type C 2.0 يدعم خاصية OTG. ‌

يتوفر الهاتف بالألوان : الأسود ، الأزرق والفضي سعر هاتف OnePlus Nord CE 5G: حتي الآن تم الإعلان عن الهاتف في الهند فقط ولم يطلق إلي الأسواق العالمية بعد. ₹22,999 أو 314$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أي ما يعادل 4910 جنية مصري.

₹24,999 أو 341$ لنسخة 128 جيجا رام 8 جيجا رام ، أي ما يعادل 5333 جنية مصري.

₹27,999 أو 382$ لنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أي ما يعادل 5974 جنية مصري. هذه هي الأسعار الرسمية التي أُطلق بها الهاتف في الهند وقد يختلف سعر النسخة التي تصل إلى الأسواق العالمية. الوسوم عمر شويل - جدة هاتف ون بلس الجديد OnePlus Nord CE 5G | أهم المميزات والسعر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف ون بلس الجديد OnePlus Nord CE 5G | أهم المميزات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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